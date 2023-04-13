Борьба за спецназ. Что не поделили Росгвардия и полиция России

Депутат Государственной думы России Александр Хинштейн в своем телеграм-канале раскритиковал МВД страны. По его словам, руководство министерства формирует собственные спецподразделения, дублирующие функции ОМОНа и СОБРа. Семь лет назад они были переданы от МВД к Росгвардии. Источник Радио Свобода, близкий к МВД, подтверждает, что такой процесс действительно идет.

Сейчас, когда необходимо задействовать ОМОН или СОБР, полицейским надо обращаться в другое ведомство, Росгвардию, что нередко сопряжено с излишней бюрократией. Одним из стимулов для спецназовцев переходить из Росгвардии в МВД собеседник называет меньший риск оказаться на фронте в Украине.

Гвардия путинского охранника

Росгвардия была образована семь лет назад, 5 апреля 2016 года. С момента её учреждения и по сегодняшний день ей руководит Виктор Золотов, бывший охранник Владимира Путина. Если МВД – одно из федеральных министерств, то Росгвардия подчинена непосредственно президенту.

В Росгвардии служит около 340 тысяч человек, годовой бюджет ведомства – почти 400 миллионов рублей. В Росгвардию вошли структуры, ранее подчиненные МВД: лицензионно-разрешительные отделы, вневедомственная охрана, внутренние войска, спецподразделения (ОМОН и СОБР).

Депутат Госдумы, бывший журналист Александр Хинштейн всю свою медийную карьеру занимался историями, связанными с правоохранительными органами. В Госдуме Хинштейн с 2003 года, за исключением двухлетнего перерыва (с 2016 по 2018 годы). В это время Хинштейн в качестве гражданского служащего работал в Росгвардии советником Золотова. Вновь вернувшись в нижнюю палату российского парламента, Хинштейн продолжает взаимодействовать с Росгвардией.

В марте и апреле 2023 года Хинштейн в своем телеграм-канале опубликовал три поста (1, 2, 3) с критикой руководства МВД. По его мнению, руководство полицейского министерства переманивает к себе спецназовцев из Росгвардии.

Росгвардеец был госпитализирован с серьезной черепно-мозговой травмой

Поводом для скандала стала история служащего Росгвардии Алексея Удальцова: по данным издания "База", Удальцов захотел перевестись в отряд "Гром", подчиненный МВД. Для перевода в том числе надо было пройти тренировочный спарринг. Из спортивного зала на Петровке, 38 (центральный офис московской полиции) росгвардеец был госпитализирован с серьезной черепно-мозговой травмой. Хинштейн тогда написал, что травмированного бойца переманивали из Росгвардии в "Гром", обещая офицерскую должность.

"Гром" – бывший спецназ Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Наркоконтроль присоединили к МВД одновременно с формированием Росгвардии в 2016 году. Полицейские спецподразделения, ОМОН и СОБР, отошли от МВД к Росгвардии, а на тот момент малочисленный "Гром" остался в МВД.

По данным Хинштейна, штат "Грома" МВД планирует расширить в полтора-два раза, в нем будет более шести тысяч бойцов. В 1-й и 2-й спецполки московской полиции (отвечающие за безопасность на массовых мероприятиях) набирают снайперов, взрывотехников и других специалистов. Их штат также увеличится на 16 и 25 процентов соответственно. Всё это, по мнению Хинштейна, является со стороны МВД дублированием функций Росгвардии.

Между ведомствами

Олег Кашинцев – майор полиции, вышел в отставку в 2019 году, служил в городе Рыбинске Ярославской области. В 2021 году его задерживали за пикет в поддержку Алексея Навального. Кашинцев покинул Россию, а в 2022 году заочно получил восемь лет лишения свободы за антивоенные посты в соцсетях.

– Так называемая перевербовка – это распространенная практика. Стараются перетянуть специалистов в своем деле, – комментирует Кашинцев историю спецназовца Удальцова.

С ОМОНом бывший полицейский успешно взаимодействовал.

Ощущение было, что им просто нечем было заняться и необходимо было показать работу

– Не помню, чтобы на областном уровне "Гром" оказывал какую-либо помощь. В основном силовую поддержку осуществлял ОМОН, а при более серьезных мероприятиях – СОБР. Взаимодействие с ОМОНом уже в составе Росгвардии по крайней мере в нашем городе было регулярным. В уголовном розыске, где я работал, их старались привлекать часто даже при розыске и задержании лиц, совершивших нетяжкие преступления. Особенно в конце моей службы. Порой омоновцы даже сами напрашивались поработать. Ощущение было, что им просто нечем было заняться и необходимо было показать работу, – рассказывает Кашинцев Радио Свобода.

Но трения с Росгвардией все же были:

– Для более серьезных мероприятий приходилось оформлять специальные задания на бумаге, чтобы выделили сотрудников ОМОН для поддержки. Это была весьма бюрократическая процедура. После вывода вневедомственной охраны из состава МВД с ними стало затруднительно взаимодействовать. Помимо охраны объектов, они также пресекали преступления и правонарушения. Порой даже когда сотрудники вневедомственной охраны задерживали на улице кого-то, кто совершил правонарушение (или поймали, например, с похищенным), они отказывались доставлять их в отдел полиции, ссылаясь на приказы Росгвардии. Конкуренция между ведомствами, конечно же, есть. Каждый пытается показать свою значимость, нарубить как можно больше палок и доложить об этом высоким руководителям. К тому же высокие посты в подразделениях – это еще и кормушки и крыши для бизнеса, – считает майор в отставке.

Сложности во взаимодействии МВД и Росгвардии характерны для любой совместной работы независимых госструктур, отмечает собеседник Радио Свобода, близкий к МВД:

– Это не составляет особых проблем, когда мероприятия с участием СОБРа или ОМОНа планируются заранее (например, с СОБРом по обыскам, а с ОМОНом по охране общественного порядка на плановых массовых мероприятиях). Однако все становится гораздо сложнее, когда работать надо прямо сейчас, "с колес". Допустим, уголовный розыск получает информацию о продаже оружия, сделка должна состояться через пару часов. Оформить план-задание по проведению мероприятия с участием СОБРа, согласовать со своим руководством, затем утвердить у руководства Росгвардии – это дело явно не пары часов. Конечно, случаются ЧП, на которые СОБР выезжает незамедлительно (к примеру, захват заложников), но остальные оперативные мероприятия с их участием требуют значительного времени на согласования, – рассказывает он.

Это вынудило МВД расширять штат изначально малочисленного "Грома", такие планы МВД не скрывало ещё в 2017 году.

"Гром" значительно реже, чем Росгвардия, ездит в командировки в зону СВО

– Штат отрядов "Гром" по стране действительно увеличивается. Документов МВД России по этому поводу не опубликовано. Увеличение будет происходить за счет сокращения вакантных ставок в полиции, укомплектовать которые не получается годами. В каждом субъекте такое увеличение будет разным и за счет разных вакансий, в зависимости от местных условий. Денежное содержание в Росгвардии и "Громе" плюс-минус одинаковое, в Москве – около 100 тысяч рублей в месяц. В "Громе" обещают лучшую атмосферу в коллективе, меньше армейского "дубизма". Также "Гром" значительно реже, чем Росгвардия, ездит в командировки в зону СВО ("специальной военной операции", как российские власти официально называют войну в Украине. – РС), – рассказывает собеседник Радио Свобода.

Администратор паблика "Омбудсмен полиции" Семен Фищук говорит, что взаимодействие полицейских и Росгвардии сильно отличается от региона к региону, зависит от личных взаимоотношений местных руководителей.

– МВД выкручивается, возвращает в штат должности, набирает людей, старается закрывать дырки, сделанные в 2016 году. На это и реагирует [близкий к руководству Росгвардии Хинштейн]. Если МВД само будет справляться, встанет вопрос, зачем нужна Росгвардия. Чтобы это работало как единая машина, это всё должно быть в МВД, – считает он.

На момент публикации материала ни Александр Хинштейн, ни пресс-служба МВД России не ответили на предложения Радио Свобода об интервью.