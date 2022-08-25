"Досье": глава Росгвардии отдыхал с героем расследования Навального

Главнокомандующий Росгвардией Виктор Золотов три года подряд летал на Сейшелы в компании основного поставщика продуктов для Росгвардии, других военных и организаторов прокремлевской выставки искусства. Об этом говорится в расследовании центра "Досье".

Расследователи говорят, что перелёты происходили в период между 2017 и 2019 годами. Один из пассажиров, о котором идет речь, — директор крымского агропромышленного комбината "Дружба народов" Борис Ванинский.

"Досье" утверждает, что первый полет Золотова и Ванинского в сопровождении высокопоставленных военных, родственников их спутниц состоялся 3 декабря 2017 года, на следующий день после того как российское правительство сделало "Дружбу народов" монопольным поставщиком продуктов для Росгвардии.

Расследователи изучили фотографии спутниц военных и бизнесмена, отдыхавших на море, и пришли к выводу, что снимки сделаны на пляже пятизвёздочного отеля Four Seasons на Сейшелах.

По оценке "Досье" перелёт из Москвы на Сейшелы и обратно на бизнес-джете в 2017-2019 годах стоил 160-170 тысяч евро. Десять дней проживания в отеле стоили 12-20 тысяч евро. Расследователи пишут, что официальные Виктора Золотова – около 100 тысяч евро в год – не позволяли ему оплатить перелёт. Заплатить за такой отдых мог только крымский бизнесмен Ванинский.

В августе 2018 года Алексей Навальный в своем расследовании рассказал, что Росгвардия потратила более двух миллиардов рублей на покупку у комбината овощей по цене в два-три раза выше рыночной розничной. В ответном видео Золотов вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из политика отбивную котлету. Навальный предложил главе Росгвардии дебаты, но тот предложения отказался.

В 2019 году Росгвардия попросила засекретить сведения о своих закупках, но этого так и не произошло. Согласно открытым данным "СПАРК-Интерфакс", на которые ссылаются расследователи, в прошлом году Росгвардия заключила с "Дружбой народов" контракты на сумму свыше 11 миллиардов рублей.

Расследователи также обращают внимание, что в 2017 году комбинат "Дружба народов" показал выручку 1,37 миллиарда рублей, а в 2021 году — 9,8 миллиарда.