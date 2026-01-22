С начала 2026 года сотни тысяч россиян столкнулись с блокировками карт и счетов. Банки резко ужесточили контроль: теперь счет могут заморозить на двое суток за перевод самому себе или за "слишком медленный" банкомат. Формально — это борьба с мошенниками. На деле — пострадали обычные люди, которые не смогли оплатить покупки или счета. Банки перестраховываются, а население возвращается к наличным.

А также в выпуске:

Не на ту напали. Глава Бурятии сообщил о начале проверке после жалобы уроженки республики на побои и унижение в подмосковном отделе полиции. Комментируют эксперт Антидискриминационного Центра “Мемориал” Стефания Кулаева и адвокат Валерия Ветошкина

"Квартира изымается для государственных нужд". Петербуржцы судятся с РЖД, которая требует их выселения, чтобы построить скоростную магистраль. Комментирует магистр частного права Павел Гордеев



