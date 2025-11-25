Битва банков с маркетплейсами. Жертвами станут клиенты

В России разгорается битва между банками и маркетплейсами, которые сами начинают предоставлять финансовые услуги и переманивают клиентов крупных банков. Первый "выстрел" сделал глава "Сбера" Герман Греф, заявив, что только в этом году, по его подсчетам, маркетплейсы недоплатили налогов на полтора триллиона рублей из-за существующих там систем скидок. Но и маркетплейсам нашлось, чем ответить. Кто бы ни выиграл в этом споре, в конечном итоге заплатит потребитель.

Крупные российские банки во главе с Президентом Сбербанка Германом Грефом пошли в атаку на российские маркетплейсы. Герман Греф заявил на устроенной Банком России конференции "Фокус на клиента", что маркетплейсы недоплачивают в казну сотни миллиардов. Доносительство по нынешним временам в России приравнивается к доблести, а глава крупнейшего розничного банка всегда следовал новым трендам. Поводом для слов Грефа, по всей видимости, стала практика онлайн-площадок субсидировать скидки за счет расходов на маркетинг, что позволяет снизить базу при подсчете налога на прибыль.

Поводом стало недовольство банков тем, что онлайн-площадки развивают собственные финансовые сервисы

Несложно представить, как при упоминании полутора триллионов заблестели глаза у министра финансов Антона Силуанова с его пятитриллионной "дырой" в бюджете. Уже через пару дней в интервью каналу "Россия 24" Силуанов объявил, что его ведомство совместно с Федеральной налоговой службой готовит меры для пресечения нарушений налогового законодательства на маркетплейсах.

Но вернемся к Грефу. В том же выступлении он попытался привлечь на свою сторону традиционную розницу, у которой онлайн-площадки своими скидками отбирают клиентов. Более того, одними словами дело не ограничилось. Руководители пяти крупнейших розничных банков – "Сбера", ВТБ, Т-Банка, "Альфы" и Совкомбанка – направили письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину то ли с просьбой, то ли с требованием запретить менять на цифровых платформах цену товаров в зависимости от способа оплаты, а также вкладывать онлайн-площадкам собственные средства в снижение цен товаров.

Сидевшая на конференциии рядом с Грефом глава Банка России Эльвира Набиуллина видимо впечатлилась масштабами "недобросовестной конкуренции" и тоже написала письмо, только не в Думу, а в Министерство экономики. Там она фактически повторила требования банков, а заодно предложила запретить онлайн-платформам продавать свои банковские продукты на собственных площадках. Контроль за соблюдением запретов, по ее мнению, можно было бы поручить Федеральной антимонопольной службе.

Поводом для всей этой истории стало недовольство крупных банков тем, что онлайн-площадки начали активно развивать собственные финансовые сервисы и открывать дочерние банки. Сейчас они предлагают скидки при оплате товаров со своего виртуального кошелька или картой своего банка и фактически переманивают клиентов традиционных банкиров.

Маркетплейсы не делают ничего из того, что не делал сам Греф

Представители Ozon и Wildberries объясняют усилия банкиров их желанием придушить конкурентов. А запрет на предоставление скидок, по словам владельцев онлайн-площадок, приведет только к росту цен. На их сторону фактически встало и Министерство экономического развития. Пресс-служба ведомства подтвердила "Коммерсанту" получение письма от Набиуллиной. Однако по их мнению, принятый недавно закон "О платформенной экономике" без дополнительных запретов позволяет правительству устанавливать требования к цене товаров на платформах. Но при регулировании скидок необходимо учитывать все последствия как для продавцов, так и для покупателей.

Обороной, к слову, маркетплейсы не ограничились. Сегодня региональная общественная организация "Московское общество защиты потребителей" обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на "Сбер", Т-Банк и Альфа-банк, которые запрещают в ряде сервисов на своих экосистемах оплачивать услуги и товары по картам других кредитных организаций.

Наиболее взвешенной выглядит позиция Минэкономики

Самое забавное во всей этой истории заключается в том, что "войну" развязал Герман Греф, который полдюжины лет "играет на чужом поле", превращает "Сбер" в "больше, чем банк" и строит экосистему, выходящую далеко за рамки предоставления банковских услуг. Это в какой-то момент даже стало причиной конфликта между Грефом и Набиуллиной, в результате которого ЦБ продал правительству контрольный пакет банка, и "Сбер" избавился от неудобного мажоритарного акционера. Так что сейчас маркетплейсы не делают ничего из того, что не делал сам Греф. Они тоже возводят свои торгово-финансовые империи, с той лишь разницей, что Греф двигался со стороны финансов, а Ozon и Wildberries – со стороны торговли.

Чем бы ни закончился нынешний конфликт, заплатить за него придется потребителям. Якобы недоплаченные полтора триллиона налогов, если и будут полностью или частично доплачены, будут вынуты из карманов покупателей, которые останутся без скидок. Если маркетплейсы добьются разрушения банковских экосистем и похоронят денежные суррогаты, вроде "Сбер Спасибо", расходы пользователей тоже вырастут. Так что во всей этой истории в кои-то веки наиболее взвешенной выглядит позиция Минэкономики: не стоит ломать систему, которая худо-бедно работает.