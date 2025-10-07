"Он нам не нужон"

В России начали ограничивать мобильный интернет на иностранных сим-картах и eSim. В августе Минцифры предложило отключать мобильный интернет на первые пять часов пребывания в России для пользователей иностранных сим-карт.

На сайте Министерства связи Беларуси говорится, что российские власти ввели ограничения на предоставление услуг связи на территории РФ: "Российские операторы связи вводят обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС для всех абонентов в роуминге, регистрирующихся в сетях российских операторов связи. Блокировка автоматически применяется с момента первой регистрации в сети российских операторов и действует в течение 24 часов, после чего снимается".

При этом на официальном российском уровне о блокировке не говорят.

С мая в российских регионах наблюдаются регулярные и продолжительные отключения мобильного интернета. Российские власти заблокировали и возможность звонить через мессенджеры Telegram и WhatsApp под предлогом борьбы с мошенниками.

На фоне навязывания отечественного мессенджера Max россияне начали массово скачивать на свои телефоны модификации, которые отключают опасные функции — слежки и сбора личных данных. Но, по данным "Верстки", мессенджер Max начал блокировать таких пользователей.

В начале сентября в России в пилотном режиме также начали действовать "белые списки" онлайн-сервисов, они доступны на время отключений мобильного интернета. При этом списки могут как работать, так и не работать в рамках региона и у одного и того же оператора.

О цифровом блэкауте говорим в программе "Лицом к событию"с системным аналитиком Кириллом Парубцом.



