Боррель: визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск ядерной эскалации

Недавняя поездка главы КНР Си Цзиньпина в Москву и его встреча с президентом России Владимиром Путиным снизила вероятность применения Москвой ядерного оружия. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает Financial Times.

Европейский дипломат сообщил журналистам, что Си очень ясно дал понять Путину, что Россия не должна разворачивать ядерные вооружения в войне против Украины.

По словам Борреля, китайский лидер хочет свести к минимуму риск быть связанным с российским вторжением. Глава внешнеполитического ведомства ЕС также отметил, что Китай не полностью поддерживает Россию и пока нет никаких признаков того, что Пекин отправлял Москве оружие.

Вместе с тем Боррель раскритиковал КНР и Индию за продолжающиеся закупки российских энергоресурсов на фоне санкций.

Источник Financial Times в Евросоюзе сообщил, что лидеры ЕС пытаются склонить Си Цзиньпина к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам собеседника газеты, Брюссель настаивает на том, чтобы Китай слышал не только российскую позицию, но и украинскую.

На фоне подготовки визита Си в Москву западные СМИ писали, что глава КНД после встречи с Путиным намерен переговорить с президентом Украины. Об подготовке разговора Си и Зеленского рассказывал и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Владимир Зеленский в недавнем интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun скептически отнёсся к китайским инициативам о мирном урегулировании конфликта России с Украиной и подчеркнул, что Киев не получал от Пекина предложения выступить посредником или о проведении встречи с Си Цзиньпином. "Но я по дипломатическим каналам дал прямые сообщения, что хочу поговорить с лидером Китая", – сказал президент Украины.