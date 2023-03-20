Китайский городовой. Охладит ли Си Цзиньпин военный пыл Путина

Председатель КНР и Генсек КПК Си Цзиньпин с 20 по 22 марта посещает Россию. Китайские СМИ и официальные лица называют предстоящую поездку Си в Москву дружеской миротворческой миссией. Однако лидеры США и Европы полагают, что Си Цзиньпин на самом деле лишь решил чуть более отчетливо выказать поддержку президенту РФ Владимиру Путину в войне против Украины. Руководствуясь, прежде всего, собственным стремлением продолжать при любом случае бросать вызов Западу во главе с США – сильнее вовлекая другие страны, начиная с России, в орбиту влияния Китая.

Это первый визит Си Цзиньпина в Россию после начала российского вторжения в Украину и его первый зарубежный визит после избрания председателем КНР на третий срок. Путин в последний раз приезжал в Пекин на открытие зимней Олимпиады в прошлом году, незадолго до 24 февраля. О том, что Си Цзиньпин намерен приехать в Россию этой весной, около месяца назад первым заговорил сам российский президент. Однако точные даты визита были обнародованы лишь 17 марта. Визит Си в сообщении Кремля назван государственным – это наивысший ранг официальных визитов.

По официальной версии, в ходе переговоров Путин и Си обсудят "вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем" и "обменяются мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене". Также, как сказано в сообщении, состоится подписание важных двусторонних документов, каких именно, пока не уточняется. МИД Китая заявил, что в Москве состоится "углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам", и назвал главной целью поездки укрепление двусторонних связей с Россией.

Помощник российского президента Юрий Ушаков в конце прошлой недели рассказал о некоторых подробностях визита Си Цзиньпина в Москву. По его словам, 20 марта пройдёт "неформальная закрытая беседа" двух лидеров, на ней "будут рассмотрены самые-самые важные, ключевые, чувствительные вопросы, которые касаются взаимоотношений двух стран, в том числе ведения дел на международной арене". 21 марта пройдут главные переговоры, Владимир Путин и Си Цзиньпин выступят с заявлениями для прессы. Кроме того, 20 марта вышли статьи председателя КНР в "Российской газете" и российского президента – в "Жэньминь жибао".

Ушаков подчеркнул, что разговор в Кремле точно пойдет и о военно-техническом сотрудничестве между РФ и КНР, в переговорах с российской стороны будут участвовать министр обороны Сергей Шойгу и глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. "Конечно, конфликт на Украине будет обсуждаться", – отметил Ушаков.

КНР начиная с 24 февраля 2022 года ни разу не осудила Россию за вторжение и не голосовала за соответствующие резолюции Генассамблеи ООН – но не раз обвиняла США и Запад в "провоцировании конфликта". Устойчивость российской экономики, по общему мнению экспертов, сегодня критически зависит от позиции Пекина. КНР, безусловно, оказала России немалую поддержку в условиях западных санкций – и как поставщик всего на свете, от автомобилей до смартфонов, и как покупатель ее энергоносителей. При этом Китай официально никогда не признавал аннексию Крыма и впоследствии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также, по сообщениям СМИ, давал понять Кремлю, что применение им ядерного оружия в войне счел бы "совершенно неприемлемым".

Активизация связей между КНР и Россией, о которой много говорят и пишут в последние пару месяцев, в последний раз была продемонстрирована миру 23 февраля, за сутки до обнародования привлекшего внимание "китайского мирного плана", во время визита в Москву главного дипломата Китая Ван И, заведующего Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам. Общаясь с ним в Кремле, российский президент Владимир Путин приветствовал "новые рубежи" в отношениях двух государств, тогда же и дав понять, что Си Цзиньпин скоро посетит его в Москве.

План прекращения огня между Россией и Украиной, представленный 24 февраля МИД КНР, и по сути являющийся набором стандартных обтекаемых фраз, обычных для современной китайской дипломатии, и в Киеве, и везде в странах Запада был встречен с очень большим скептицизмом. Пекин в течение года войны пытался представить себя нейтральной стороной, говорят украинские и западные лидеры, отвергая призывы осудить российское вторжение – но его якобы мирные инициативы, по-видимому, больше даже обращены к Западу, чем к России. Пекин предлагает "отказаться от менталитета холодной войны, отменить введенные после 24 февраля 2022 года санкции против России и высших российских чиновников и бизнесменов и предоставить Кремлю "гарантии безопасности". Пока что большинство экспертов сходятся во мнении, что Китай вряд ли способен добиться даже временного перемирия между Россией и Украиной – особенно учитывая его растущие связи с Москвой и сильнейшей в этой связи охлаждение отношений с Киевом.

Хотя Пекин заявляет, что не поставляет оружие ни России, ни Украине, ряд западных СМИ с начала года писали о том, что китайское руководство рассматривает возможность поставок Москве разных видов вооружений, в частности БПЛА, артиллерии и боеприпасов. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме и разведсообществе США сообщали CNN, The Wall Street Journal, британская Financial Times, немецкий журнал Spiegel, японское агентство Kyodo (без указания типа боеприпасов) и издание Politico – по сведениям которого китайские компании уже отправили в Россию около тысячи автоматических винтовок, а также детали для дронов и бронежилеты. Речь, однако, пока не идёт о широкомасштабных поставках – как непонятно и то, были ли боеприпасы поставлены официально и с согласия властей КНР.

26 февраля директор ЦРУ США Уильям Бёрнс подтвердил, что у американского разведсообщества есть данные о том, что руководство Китая всерьёз рассматривает возможность поставок России вооружений для использования в войне в Украине. Окончательное решение Пекин, однако, ещё не принял, – заявил Бёрнс в эфире телекомпании CBS News.

Для председателя КНР, вероятно, в связи с поездкой к Путину на карту поставлено очень многое – в первую очередь его стремление утвердиться в качестве лидера нового мироустройства, альтернативного системе, в которой, по словам самого Си, доминируют США. Это роль, которую он стремится играть со все возрастающей настойчивостью – противостоять тому, что в Пекине называют "сдерживанием, окружением и подавлением Китая со стороны Соединенных Штатов".

Поэтому Си Цзиньпин в последних выступлениях призывает китайских бизнесменов и руководителей предприятий уменьшать зависимость от западных технологий, все чаще говорит о "неукротимом экономическом росте КНР", как доказательстве того, что ей не нужны никакие "западные партнеры", и изображает Китай страной-крепостью, "находящейся во вражеской осаде" – это в общем, все то же, что говорит в своих обращениях к россиянам и Владимир Путин.

Недавно Си Цзиньпин уже выступил, и успешно, в роли глобального миротворца в другом регионе мира – на Ближнем Востоке, когда помог Саудовской Аравии и Ирану договориться о восстановлении дипломатических отношений, сделав при этом несколько заявлений о превосходстве и достоинствах концепции "Китайских рецептов и китайской мудрости" в решении крупнейших мировых проблем безопасности.

Все дипломатические усилия Си Цзиньпина последнего времени показывали, что он пытается предстать в образе глобального "старшего брата", который тепло общается с любыми мировыми политиками, независимо от того, как они пришли к власти и каким путем они власть удерживают. Заметно и то, что председатель КНР в последнее время выказывал особые симпатии тем лидерам, чьи отношения с Западом остаются очень скверными.

В марте Си уже приветствовал в Пекине пушечными салютами на площади Тяньаньмэнь авторитарного главу Беларуси Александра Лукашенко, а чуть ранее – Ибрахима Раиси, президента Ирана, поставляющего Москве боевые дроны. Когда председатель КНР недавно посещал Саудовскую Аравию и встречался там с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, фактическим правителем этого королевства, его принимали в Эр-Рияде с подчеркнутой пышностью – что резко контрастировало с более ранней встречей саудовского принца с президентом США Джо Байденом, когда-то назвавшим Саудовскую Аравию "изгоем" за постоянные нарушения ею прав человека.

Визит Си Цзиньпина в Москву проходит на фоне появления все новых признаков глобальной поляризации на мировой арене в отношении России и ее действий. 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина по обвинению в совершении военных преступлений во время войны в Украине. А союзники Киева по НАТО недавно пообещали предоставить ему еще больше ресурсов, чтобы помочь отразить российское вторжение, включая заявления Польши и Словакии о намерении отправить Украине боевые самолеты.

И Россия, и Украина рассматривают КНР как мощную мировую державу, способную коренным образом повлиять на ход их войны – если Пекин вдруг все же решится пополнить сильно истощившиеся арсеналы российской армии. Однако очевидно, что одно из главных желаний самого Си Цзиньпина – восстановить крайне подпорченные отношения Пекина с Европой. В то время как китайская экономика все еще испытывает большие трудности, связанные с пандемией и иными факторами, Си стремится помешать европейским странам еще сильнее сблизиться с США – в том числе на почве разных торговых и инвестиционных ограничений в отношении КНР. А для этого Си Цзиньпину, вероятно, потребуется так или иначе приложить усилия, чтобы положить конец российско-украинской войне. Если он в какой-то форме добьется успеха, это поможет ему завоевать обратно симпатии ряда ведущих европейских государств, стремящихся вновь активизировать торговые связи с Китаем – в первую очередь Германии и Франции.

"Главное целью Си Цзиньпина в этой поездке является не Россия или Украина, а Западная Европа" – говорит в интервью The New York Times Дэниэл Рассел, вице-президент Института политики исследовательской организации "Азиатское общество", бывший помощник госсекретаря США. "В конечном счете то, что Си пытается проделать – это устроить все таким образом, чтобы предстать в выгодном свете в глазах немцев и французов".

Для Владимира Путина в переговорах с Си Цзиньпином ставки, разумеется, еще более высоки. Путин (в этом сходятся во мнениях многие западные эксперты, причем самых разных политических взглядов), скорее всего, прямо, хоть и негласно попросит Пекин о помощи – и в пополнении российских запасов вооружений и товаров двойного назначения, и в увеличении российского экспорта в Китай, чтобы поддержать государственный бюджет РФ. Кроме того, сам факт такого визита дает Москве возможность подчеркнуть, что она не изолирована международным сообществом.

Возможно, на итоги визита Си Цзиньпина в Москву сейчас надеются и в Киеве – понимая, что председатель КНР, может быть, остался единственным мировым лидером, действительно способным заставить что-то делать, или не делать, Владимира Путина. Украинский президент Владимир Зеленский при поддержке Вашингтона уже несколько месяцев сам пытается организовать собственные переговоры с Си Цзиньпином – даже отправив с этой целью свою жену Елену Зеленскую на последний Всемирный экономический форум в Давосе, чтобы она передала китайской делегации его письмо с просьбой о такой встрече. Если до начала российского вторжения у Украины с КНР были хорошие отношения, с неуклонным ростом взаимной торговли, то затем, в течение последнего года, отношение Киева к Пекину стало резко меняться к худшему – из-за отказа КНР осудить действия Москвы и из-за поддержки в Китае кремлевского нарратива об "агрессии НАТО против России". Впрочем, молчаливую поддержку Китаем российского вторжения Украина критикует весьма осторожно.

Пока что аналитики сходятся во мнении, что Пекин вряд ли решится официально начать поставки какие бы то ни было поставки вооружений Москве – по крайней мере, до тех пор, пока российской армии на поле боя в Украине не грозит полное поражение. "Си Цзиньпин готов поддерживать Путина, но лишь настолько, и для того, чтобы помочь ему сохранить власть – потому что в таком случае сохранится и единый китайско-российский фронт против Запада. Внутренне Пекин же довольно равнодушно-раздраженно относится к российско-украинскому конфликту. Он лишь хочет предотвратить катастрофическое поражение России, которое может угрожать лично Путину. И поэтому для самого Путина из всех иностранных глав государств нет никого важнее Си Цзиньпина", – заявил китаист Александр Габуев, эксперт Фонда Карнеги, в интервью Bloomberg.

В самом Китае средства массовой информации, подконтрольные КПК, с начала российско-украинской войны все активнее формируют для своей внутренней аудитории положительный образ Путина и всех действий Кремля во внешней политике. Коммунистическая партия Китая с 24 февраля организовала большую идеологическую кампанию, направленную в основном на китайских чиновников и молодежь, суть которой коротко можно сформулировать так: "Наша страна не отвернется от России, что бы та ни сделала".

Высшие чиновники КПК и китайские государственные медиа активно распространяют кремлевскую точку зрения на происходящее, в том числе о преступлениях, доказанно или еще предположительно совершаемых в Украине российскими военнослужащими. Российское вторжение в Украину в КНР также называется исключительно "специальной военной операцией". Китайские университеты за последние месяцы организовали специальные занятия, чтобы дать студентам "правильное понимание" российско-украинской войны, во время которых подчеркиваются "обиды, нанесенные России Западом". "Именно Соединенные Штаты лично подожгли фитиль нынешнего пожара между Россией и Украиной", – говорится в серии редакционных статей в издании "Цзефанцзюнь бао" ("Ежедневная газета Народно-освободительной армии Китая").