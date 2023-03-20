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Китайский путь

Китайский городовой. Охладит ли Си Цзиньпин военный пыл Путина

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле 5 июня 2019 года

Председатель КНР и Генсек КПК Си Цзиньпин с 20 по 22 марта посещает Россию. Китайские СМИ и официальные лица называют предстоящую поездку Си в Москву дружеской миротворческой миссией. Однако лидеры США и Европы полагают, что Си Цзиньпин на самом деле лишь решил чуть более отчетливо выказать поддержку президенту РФ Владимиру Путину в войне против Украины. Руководствуясь, прежде всего, собственным стремлением продолжать при любом случае бросать вызов Западу во главе с США – сильнее вовлекая другие страны, начиная с России, в орбиту влияния Китая.

Это первый визит Си Цзиньпина в Россию после начала российского вторжения в Украину и его первый зарубежный визит после избрания председателем КНР на третий срок. Путин в последний раз приезжал в Пекин на открытие зимней Олимпиады в прошлом году, незадолго до 24 февраля. О том, что Си Цзиньпин намерен приехать в Россию этой весной, около месяца назад первым заговорил сам российский президент. Однако точные даты визита были обнародованы лишь 17 марта. Визит Си в сообщении Кремля назван государственным – это наивысший ранг официальных визитов.

По официальной версии, в ходе переговоров Путин и Си обсудят "вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем" и "обменяются мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене". Также, как сказано в сообщении, состоится подписание важных двусторонних документов, каких именно, пока не уточняется. МИД Китая заявил, что в Москве состоится "углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам", и назвал главной целью поездки укрепление двусторонних связей с Россией.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин после церемонии подписания совместных документов на саммите ШОС в Шанхае. 21 мая 2014 года
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин после церемонии подписания совместных документов на саммите ШОС в Шанхае. 21 мая 2014 года

Помощник российского президента Юрий Ушаков в конце прошлой недели рассказал о некоторых подробностях визита Си Цзиньпина в Москву. По его словам, 20 марта пройдёт "неформальная закрытая беседа" двух лидеров, на ней "будут рассмотрены самые-самые важные, ключевые, чувствительные вопросы, которые касаются взаимоотношений двух стран, в том числе ведения дел на международной арене". 21 марта пройдут главные переговоры, Владимир Путин и Си Цзиньпин выступят с заявлениями для прессы. Кроме того, 20 марта вышли статьи председателя КНР в "Российской газете" и российского президента – в "Жэньминь жибао".

Ушаков подчеркнул, что разговор в Кремле точно пойдет и о военно-техническом сотрудничестве между РФ и КНР, в переговорах с российской стороны будут участвовать министр обороны Сергей Шойгу и глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. "Конечно, конфликт на Украине будет обсуждаться", – отметил Ушаков.

КНР начиная с 24 февраля 2022 года ни разу не осудила Россию за вторжение и не голосовала за соответствующие резолюции Генассамблеи ООН – но не раз обвиняла США и Запад в "провоцировании конфликта". Устойчивость российской экономики, по общему мнению экспертов, сегодня критически зависит от позиции Пекина. КНР, безусловно, оказала России немалую поддержку в условиях западных санкций – и как поставщик всего на свете, от автомобилей до смартфонов, и как покупатель ее энергоносителей. При этом Китай официально никогда не признавал аннексию Крыма и впоследствии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также, по сообщениям СМИ, давал понять Кремлю, что применение им ядерного оружия в войне счел бы "совершенно неприемлемым".

Активизация связей между КНР и Россией, о которой много говорят и пишут в последние пару месяцев, в последний раз была продемонстрирована миру 23 февраля, за сутки до обнародования привлекшего внимание "китайского мирного плана", во время визита в Москву главного дипломата Китая Ван И, заведующего Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам. Общаясь с ним в Кремле, российский президент Владимир Путин приветствовал "новые рубежи" в отношениях двух государств, тогда же и дав понять, что Си Цзиньпин скоро посетит его в Москве.

План прекращения огня между Россией и Украиной, представленный 24 февраля МИД КНР, и по сути являющийся набором стандартных обтекаемых фраз, обычных для современной китайской дипломатии, и в Киеве, и везде в странах Запада был встречен с очень большим скептицизмом. Пекин в течение года войны пытался представить себя нейтральной стороной, говорят украинские и западные лидеры, отвергая призывы осудить российское вторжение – но его якобы мирные инициативы, по-видимому, больше даже обращены к Западу, чем к России. Пекин предлагает "отказаться от менталитета холодной войны, отменить введенные после 24 февраля 2022 года санкции против России и высших российских чиновников и бизнесменов и предоставить Кремлю "гарантии безопасности". Пока что большинство экспертов сходятся во мнении, что Китай вряд ли способен добиться даже временного перемирия между Россией и Украиной – особенно учитывая его растущие связи с Москвой и сильнейшей в этой связи охлаждение отношений с Киевом.

Хотя Пекин заявляет, что не поставляет оружие ни России, ни Украине, ряд западных СМИ с начала года писали о том, что китайское руководство рассматривает возможность поставок Москве разных видов вооружений, в частности БПЛА, артиллерии и боеприпасов. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме и разведсообществе США сообщали CNN, The Wall Street Journal, британская Financial Times, немецкий журнал Spiegel, японское агентство Kyodo (без указания типа боеприпасов) и издание Politico – по сведениям которого китайские компании уже отправили в Россию около тысячи автоматических винтовок, а также детали для дронов и бронежилеты. Речь, однако, пока не идёт о широкомасштабных поставках – как непонятно и то, были ли боеприпасы поставлены официально и с согласия властей КНР.

26 февраля директор ЦРУ США Уильям Бёрнс подтвердил, что у американского разведсообщества есть данные о том, что руководство Китая всерьёз рассматривает возможность поставок России вооружений для использования в войне в Украине. Окончательное решение Пекин, однако, ещё не принял, – заявил Бёрнс в эфире телекомпании CBS News.

Для председателя КНР, вероятно, в связи с поездкой к Путину на карту поставлено очень многое – в первую очередь его стремление утвердиться в качестве лидера нового мироустройства, альтернативного системе, в которой, по словам самого Си, доминируют США. Это роль, которую он стремится играть со все возрастающей настойчивостью – противостоять тому, что в Пекине называют "сдерживанием, окружением и подавлением Китая со стороны Соединенных Штатов".

Поэтому Си Цзиньпин в последних выступлениях призывает китайских бизнесменов и руководителей предприятий уменьшать зависимость от западных технологий, все чаще говорит о "неукротимом экономическом росте КНР", как доказательстве того, что ей не нужны никакие "западные партнеры", и изображает Китай страной-крепостью, "находящейся во вражеской осаде" – это в общем, все то же, что говорит в своих обращениях к россиянам и Владимир Путин.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман почтительно пожимает руку Си Цзиньпину во время их встречи в Эр-Рияде. 9 декабря 2022 года
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман почтительно пожимает руку Си Цзиньпину во время их встречи в Эр-Рияде. 9 декабря 2022 года

Недавно Си Цзиньпин уже выступил, и успешно, в роли глобального миротворца в другом регионе мира – на Ближнем Востоке, когда помог Саудовской Аравии и Ирану договориться о восстановлении дипломатических отношений, сделав при этом несколько заявлений о превосходстве и достоинствах концепции "Китайских рецептов и китайской мудрости" в решении крупнейших мировых проблем безопасности.

Все дипломатические усилия Си Цзиньпина последнего времени показывали, что он пытается предстать в образе глобального "старшего брата", который тепло общается с любыми мировыми политиками, независимо от того, как они пришли к власти и каким путем они власть удерживают. Заметно и то, что председатель КНР в последнее время выказывал особые симпатии тем лидерам, чьи отношения с Западом остаются очень скверными.

В марте Си уже приветствовал в Пекине пушечными салютами на площади Тяньаньмэнь авторитарного главу Беларуси Александра Лукашенко, а чуть ранее – Ибрахима Раиси, президента Ирана, поставляющего Москве боевые дроны. Когда председатель КНР недавно посещал Саудовскую Аравию и встречался там с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, фактическим правителем этого королевства, его принимали в Эр-Рияде с подчеркнутой пышностью – что резко контрастировало с более ранней встречей саудовского принца с президентом США Джо Байденом, когда-то назвавшим Саудовскую Аравию "изгоем" за постоянные нарушения ею прав человека.

Встреча Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. 1 марта 2023 года
Встреча Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. 1 марта 2023 года

Визит Си Цзиньпина в Москву проходит на фоне появления все новых признаков глобальной поляризации на мировой арене в отношении России и ее действий. 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина по обвинению в совершении военных преступлений во время войны в Украине. А союзники Киева по НАТО недавно пообещали предоставить ему еще больше ресурсов, чтобы помочь отразить российское вторжение, включая заявления Польши и Словакии о намерении отправить Украине боевые самолеты.

И Россия, и Украина рассматривают КНР как мощную мировую державу, способную коренным образом повлиять на ход их войны – если Пекин вдруг все же решится пополнить сильно истощившиеся арсеналы российской армии. Однако очевидно, что одно из главных желаний самого Си Цзиньпина – восстановить крайне подпорченные отношения Пекина с Европой. В то время как китайская экономика все еще испытывает большие трудности, связанные с пандемией и иными факторами, Си стремится помешать европейским странам еще сильнее сблизиться с США – в том числе на почве разных торговых и инвестиционных ограничений в отношении КНР. А для этого Си Цзиньпину, вероятно, потребуется так или иначе приложить усилия, чтобы положить конец российско-украинской войне. Если он в какой-то форме добьется успеха, это поможет ему завоевать обратно симпатии ряда ведущих европейских государств, стремящихся вновь активизировать торговые связи с Китаем – в первую очередь Германии и Франции.

"Главное целью Си Цзиньпина в этой поездке является не Россия или Украина, а Западная Европа" – говорит в интервью The New York Times Дэниэл Рассел, вице-президент Института политики исследовательской организации "Азиатское общество", бывший помощник госсекретаря США. "В конечном счете то, что Си пытается проделать – это устроить все таким образом, чтобы предстать в выгодном свете в глазах немцев и французов".

Для Владимира Путина в переговорах с Си Цзиньпином ставки, разумеется, еще более высоки. Путин (в этом сходятся во мнениях многие западные эксперты, причем самых разных политических взглядов), скорее всего, прямо, хоть и негласно попросит Пекин о помощи – и в пополнении российских запасов вооружений и товаров двойного назначения, и в увеличении российского экспорта в Китай, чтобы поддержать государственный бюджет РФ. Кроме того, сам факт такого визита дает Москве возможность подчеркнуть, что она не изолирована международным сообществом.

Возможно, на итоги визита Си Цзиньпина в Москву сейчас надеются и в Киеве – понимая, что председатель КНР, может быть, остался единственным мировым лидером, действительно способным заставить что-то делать, или не делать, Владимира Путина. Украинский президент Владимир Зеленский при поддержке Вашингтона уже несколько месяцев сам пытается организовать собственные переговоры с Си Цзиньпином – даже отправив с этой целью свою жену Елену Зеленскую на последний Всемирный экономический форум в Давосе, чтобы она передала китайской делегации его письмо с просьбой о такой встрече. Если до начала российского вторжения у Украины с КНР были хорошие отношения, с неуклонным ростом взаимной торговли, то затем, в течение последнего года, отношение Киева к Пекину стало резко меняться к худшему – из-за отказа КНР осудить действия Москвы и из-за поддержки в Китае кремлевского нарратива об "агрессии НАТО против России". Впрочем, молчаливую поддержку Китаем российского вторжения Украина критикует весьма осторожно.

Си Цзиньпин перед открытием третьего пленарного заседания 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, на котором он был переизбран председателем КНР на третий срок. Пекин, 5 марта 2023 года
Си Цзиньпин перед открытием третьего пленарного заседания 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, на котором он был переизбран председателем КНР на третий срок. Пекин, 5 марта 2023 года

Пока что аналитики сходятся во мнении, что Пекин вряд ли решится официально начать поставки какие бы то ни было поставки вооружений Москве – по крайней мере, до тех пор, пока российской армии на поле боя в Украине не грозит полное поражение. "Си Цзиньпин готов поддерживать Путина, но лишь настолько, и для того, чтобы помочь ему сохранить власть – потому что в таком случае сохранится и единый китайско-российский фронт против Запада. Внутренне Пекин же довольно равнодушно-раздраженно относится к российско-украинскому конфликту. Он лишь хочет предотвратить катастрофическое поражение России, которое может угрожать лично Путину. И поэтому для самого Путина из всех иностранных глав государств нет никого важнее Си Цзиньпина", – заявил китаист Александр Габуев, эксперт Фонда Карнеги, в интервью Bloomberg.

В самом Китае средства массовой информации, подконтрольные КПК, с начала российско-украинской войны все активнее формируют для своей внутренней аудитории положительный образ Путина и всех действий Кремля во внешней политике. Коммунистическая партия Китая с 24 февраля организовала большую идеологическую кампанию, направленную в основном на китайских чиновников и молодежь, суть которой коротко можно сформулировать так: "Наша страна не отвернется от России, что бы та ни сделала".

Высшие чиновники КПК и китайские государственные медиа активно распространяют кремлевскую точку зрения на происходящее, в том числе о преступлениях, доказанно или еще предположительно совершаемых в Украине российскими военнослужащими. Российское вторжение в Украину в КНР также называется исключительно "специальной военной операцией". Китайские университеты за последние месяцы организовали специальные занятия, чтобы дать студентам "правильное понимание" российско-украинской войны, во время которых подчеркиваются "обиды, нанесенные России Западом". "Именно Соединенные Штаты лично подожгли фитиль нынешнего пожара между Россией и Украиной", – говорится в серии редакционных статей в издании "Цзефанцзюнь бао" ("Ежедневная газета Народно-освободительной армии Китая").

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