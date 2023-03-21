Си Цзиньпин пригласил Путина и Мишустина в Китай

В Москве сегодня проходят официальные встречи председателя КНР с высокопоставленными российскими представителями. Си Цзиньпин приехал в государственным визитом в Россию накануне, прошли его неформальные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

На встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным китайский лидер заявил, что пригласил Путина посетить в этом году Китай. Приглашение получил и Мишустин - Си Цзиньпин отметил, что лично с ним смог познакомиться только сегодня. Си вновь отметил, что Россия стала первой страной, которую он посетил после своего избрания председателем КНР на третий срок, поскольку "Китай и Россия - крупнейшие державы и стратегические партнёры".

По словам Мишустина, Россия и Китай работают над совместным логистическим проектом по транссибирскому и трансазиатскому маршрутам. По словам Си Цзиньпина, эти проекты позволят существенно увеличить объём перевозок. Общий товарооборот между странами достигнет, как ожидается, 200 млрд долларов уже в 2023 году.

Позже во вторник пройдут переговоры китайского лидера с Путиным - с участием членов делегаций. Ожидается также брифинг для прессы.

Визит Си Цзиньпина проходит спустя несколько дней после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Накануне не встрече с российским президентом глава КНР отметил, что в следующем году в России пройдут президентские выборы. "Уверен, что российский народ вас поддержит в Ваших добрых начинаниях", – заявил Си. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Си Цзиньпин не говорил, что Путин будет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву свидетельствует о том, что Китай готовит "дипломатическое прикрытие" предполагаемым российским преступлениям в Украине. "Поездка председателя Си в Россию спустя несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина, говорит о том, что Китай не чувствует никакой ответственности за то, чтобы привлечь Кремль за злодеяния, совершенные в Украине, и вместо того, чтобы осудить их, он скорее обеспечит дипломатическое прикрытие России, чтобы она продолжала совершать преступления", – заявил Блинкен.

США надеются, что Си Цзиньпин во время своих встреч с Путиным будет выступать за урегулирование конфликта в Украине, которое включает полный вывод российских войск. Китайские мирные предложения, опубликованные ранее, не упоминали о выводе войск.

Западные СМИ с начала года писали о том, что китайское руководство рассматривает возможность поставок Москве разных видов вооружений, в частности БПЛА, артиллерии и боеприпасов. В феврале Энтони Блинкен предупредил о серьёзных последствиях для Пекина в случае начала поставок вооружений Москве. Китай, в свою очередь, утверждал, что страна придерживается нейтралитета и не продает оружие в зоны конфликта.