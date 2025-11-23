Бортпроводницу осудили на 7 лет по статье о фейках об армии

В Московской области суд города Видное приговорил к семи годам колонии общего режима бортпроводницу "Уральских авиалиний" Варвару Волкову по статье о распространении так называемых фейков об армии из-за поста с критикой действий российских военных в Украине. О решении суда сообщила пресс-служба судов Подмосковья, внимание на сообщение обратила "Медиазона".

По версии следствия, стюардесса разместила в телеграм-чате для жителей подмосковной деревни Сапроново сообщение, в котором говорилось, что российские военные "совершают насильственные действия, направленные на уничтожение гражданского населения Украины и мирных объектов". Следствие и суд посчитали это заведомо ложной информацией.

На посты Волковой в соцсетях начале года обратил внимание российский танкист Руслан Григорьев, который впоследствии погиб на войне, а затем провоенные телеграм-каналы. Провоенные активисты начали писать доносы на бортпроводницу. Вскоре после этого на Волкову завели два административных дела, её оштрафовали по делам о так называемой дискредитации армии (в связи с постом о гибели знакомых украинцев) и демонстрации запрещённой символики (из-за лозунга "Слава Украине"). Спустя несколько месяцев "Уральские авиалинии" не стали продлевать с Волковой контракт о работе. В середине лета стало известно, что её арестовали и отправили в СИЗО по уголовному делу о фейках об армии. С каким именно постом связано дело, не сообщается, однако провластные активисты утверждали, что Волкова в чате, в частности, писала, что "если украинские военные дойдут до Подмосковья, она угостит их чаем у себя дома". Комментариев осуждённой и её адвокатов о приговоре пока нет.

По статьям о фейках об армии к реальным срокам в России были приговорены десятки людей, ещё больше получили условные приговоры или штрафы. Фейками следствие и суды могут признать любую информацию с критикой российских военных, противоречащую официальной позиции Минобороны. Как правило уголовные дела возбуждают за посты о предполагаемых преступлениях со стороны российских военных; за критику войны как таковой судят по более мягкой статье о "дискредитации" армии.