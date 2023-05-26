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СМИ: Из Лисичанска дезертировали 39 вооружённых бывших заключённых

Из военного лагеря в Лисичанске в так называемой "ЛНР" сбежали 39 вооружённых военнослужащих. Об этом со ссылкой на источники сообщают СМИ Ростовской области, где полиция получила ориентировки на дезертиров. По данным издания 161.ru, речь идёт о бывших заключённых, завербованных на войну в Украине.

Издание уточняет, что сбежавшие принадлежали к штурмовому отряду "Шторм Z". Утверждается, что при побеге они убили одного из военных министерства госбезопасности самопровозглашённой "ЛНР". Дезертиры могут быть в гражданской одежде и передвигаться на автомобилях, угнанных у местных жителей. Сейчас силовые структуры ведут проверку. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

По информации источника издания, в Ростовской области России, которая граничит с Луганской областью Украины, усилены патрули на пограничных пунктах. Главам местных администраций разосланы сводки.

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