СМИ: Из Лисичанска дезертировали 39 вооружённых бывших заключённых

Из военного лагеря в Лисичанске в так называемой "ЛНР" сбежали 39 вооружённых военнослужащих. Об этом со ссылкой на источники сообщают СМИ Ростовской области, где полиция получила ориентировки на дезертиров. По данным издания 161.ru, речь идёт о бывших заключённых, завербованных на войну в Украине.

Издание уточняет, что сбежавшие принадлежали к штурмовому отряду "Шторм Z". Утверждается, что при побеге они убили одного из военных министерства госбезопасности самопровозглашённой "ЛНР". Дезертиры могут быть в гражданской одежде и передвигаться на автомобилях, угнанных у местных жителей. Сейчас силовые структуры ведут проверку. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

По информации источника издания, в Ростовской области России, которая граничит с Луганской областью Украины, усилены патрули на пограничных пунктах. Главам местных администраций разосланы сводки.