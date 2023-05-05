Божья роса. Павел Сюткин – о свойствах патриотической кухни

Недавно крупнейшая российская ресторанная премия подвела свои итоги. И всё было бы ничего, если бы само название конкурса не звучало возмутительно в сегодняшней России: Wheretoeat Russia 2023. Борьба с низкопоклонством перед Западом набирает обороты, депутаты Государственной думы запрещают иностранные слова, Путин говорит о пользе репы, а тут – попрание устоев. Но самое смешное даже не в этом. Среди 10 ресторанов-победителей нет ни одного с русскоязычным названием: Birch, Twins Garden, Bourgeois Bohemians, White Rabbit, SAVVA, Harvest и т. п. При этом многие из них представляют себя как заведения современной русской кухни. Как такое возможно?

Всё объясняется просто: натужная русификация общепита превратилась в идеологическую химеру. Любой профессионал-ресторатор прекрасно понимает, что провозглашенная любовь населения к посконно-православной трапезе, всем этим тельным поросятам, жирным кулебякам да гороховому киселю, – явление того же порядка, что и 89-процентная любовь к Владимиру Путину. На деле же рестораны со всем этим домостроевским меню прогорают в течение года, а популярностью пользуются именно те заведения, в которых традиционные блюда талантливо переосмысливаются в современном, часто европейском стиле. Зная лично многих "звёздных" российских кулинаров, могу уверенно сказать: все они учились в Европе или у европейских шеф-поваров, и полученный там опыт бесценен. Да и платежеспособная российская публика отнюдь не горит желанием перенестись вдруг за стол Ивана Грозного. Наша кухня столетиями впитывала европейский опыт и именно благодаря ему стала к концу XIX века "великой русской гастрономией", известной во всём мире.

Борьба с иностранными названиями – удобный способ загнать профессионалов в стойло советского общепита

Между тем сегодняшний политический вектор в России – повсеместное внедрение средневековых скреп, и кухня здесь не исключение. Вековые тезисы "да повинуется властям предержащим", "любая власть от бога" причудливо сочетаются в пропаганде с поговорками насчет коней, которых на переправе не меняют. Но гастрономия тоже часть культуры, и давление на неё всего этого замшелого наследия тоже возрастает. Поэтому популярный сегодня лозунг "Вернуть настоящую русскую кухню на столы россиян!" на деле не так просто воплотить в реальность. Прежде всего, из-за непонимания: какая она – эта "подлинная" отечественная кулинария? Нынешний общественный дискурс вроде бы толкает к "Домострою", отеческим порядкам и скрепам. С другой стороны, гордиться пареной репой и толокном как-то не очень получается. А возьми что-нибудь посвежее, так окажется из нелюбимой нами теперь Европы или хоть и любимого, но далекого от "русского духа" Китая.

Плюс на вооружение пропаганды снова приходит вечный сюжет посконно-черносотенной публики о том, как коммунисты при СССР, а теперь и либералы ненавидят все русское. Как они уничтожали истинно русскую культуру, продвигая другие (здесь у настоящего патриота непременно возникает понимающая улыбка) национальности. И теперь, дескать, нужно вернуть прежнее величие, а для этого требуется нещадно бороться с любым европейским, да и вообще инородческим духом.

Дело доходит до анекдотичных случаев. Недавно один из ресторанов в Саратове вынужден был изменить название своего предприятия "Кембридж" после жалобы на непатриотичность. Донос написала мать российского военного, а поддержали его ветераны. Местные депутаты (видимо, изнывая от отсутствия осмысленной деятельности) созвали целый круглый стол на тему "Нравственный аспект использования иностранных названий, ассоциирующихся с враждебными России странами". Председатель Саратовской городской думы даже зачитал резолюцию, обращенную к председателю правительства РФ М. Мишустину, которого просили "ликвидировать предметы угодничества коллективному Западу". Инициатива, похоже, покатится волной по городам и весям.

И вот уже вблизи Совета Федерации в Москве открывается ресторан под политически правильным названием "Лапоть". При этом владельцы решили сохранить фасад заведения, оставшийся от бара Oldich, заменив только богомерзкое название над входом на новое, истинно православное и благонравное. Надеюсь, у них хватит такта не развешивать лапти да онучи по стенам, хотя для казенного "русского духа" это может оказаться и самым подходящим.

Конечно, можно смеяться над всем этим цирком. У тех, кто живет в России, это, правда, вызывает не столько здоровый смех, сколько горький вздох. Вот только надо чётко понимать: речь идет не о возрождении национальной русской культуры, не о возврате к каким-то "забытым победам" русской кухни, жемчужинам её давнего прошлого. Основная цель всех этих скреп – возврат в архаику. Убрать дух новаторства, экспериментов, свежий ветер обновления – вот основная задача. А борьба с иностранными названиями – просто удобный способ запугать профессионалов, внушить им покорность, загнать в стойло советского общепита. И гастрономия здесь лишь малый фрагмент огромной мозаики страны, которую пытаются обратить вспять, вернуть в сословное патриархальное царство.

Но что же с национальной гастрономической премией? Похоже, ее организаторам придется придумывать новое название, истинно православное и посконное. И почему-то мне кажется, что самым органичным вариантом станут два коротких слова – "Божья роса".

Павел Сюткин – писатель, историк кухни



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции