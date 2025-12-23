Ссылки для упрощенного доступа

Вчерашние боевики против сегодняшних. Какую армию создает новая Сирия

Боец Сил безопасности Сирии на страже перед новым измененным флагом страны на площади Баб-Тума в Дамаске. Осень 2025 года
Боец Сил безопасности Сирии на страже перед новым измененным флагом страны на площади Баб-Тума в Дамаске. Осень 2025 года

Когда год назад сирийские повстанцы пришли к власти, они первым делом полностью ликвидировали все старые силовые структуры Башара Асада. Сейчас президент Ахмед аш-Шараа и его окружение вынуждены одновременно продолжать борьбу против ИГИЛ и других крайне радикальных исламистов и при этом стараться удержать страну от нового межэтнического и межконфессионального насилия. Фактически с нуля новая власть создает новые вооруженные силы и новые спецслужбы. Однако их кадровый состав, дисциплина и система подготовки, в том числе идеологической, вызывают большие опасения.

В ночь с 19 на 20 декабря ВВС США нанесли удары по десяткам объектов террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии – в ответ на нападение на сирийско-американский патруль в Пальмире 12 декабря. По заявлению Пентагона, в операции участвовали истребители-бомбардировщики, ударные вертолеты и артиллерия. По 70 предполагаемым целям – объектам инфраструктуры и складам оружия террористов – было выпущено более 100 боеприпасов.

Министр обороны США Пит Хегсет написал в соцсети X, что это было "не началом войны, а актом отмщения". "Если вы нападаете на американцев, где бы то ни было в мире, вы проведете остаток своей короткой, полной тревоги жизни, зная, что Соединенные Штаты будут вас преследовать, найдут и безжалостно убьют. Сегодня мы выслеживали и убивали своих врагов. Много. И мы будем продолжать", – подчеркнул Хегсет. А президент США Дональд Трамп назвал операцию "очень серьезным ударом возмездия". По его словам, нынешний сирийский лидер Ахмед аш-Шараа полностью поддерживает действия США и "прилагает огромные усилия для возвращения величия Сирии".

На этом снимке, предоставленном Пентагоном и сделанном 18 декабря 2025 года в неустановленном месте, военнослужащие ВВС США загружают боеприпасы на самолеты F-15E Strike Eagle, готовящиеся к нанесению авиаударов по объектам ИГИЛ в Сирии
На этом снимке, предоставленном Пентагоном и сделанном 18 декабря 2025 года в неустановленном месте, военнослужащие ВВС США загружают боеприпасы на самолеты F-15E Strike Eagle, готовящиеся к нанесению авиаударов по объектам ИГИЛ в Сирии

По данным американских и сирийских официальных лиц, а также экспертов по безопасности, с тех пор как Сирия в прошлом месяце официально присоединилась к глобальной мировой коалиции, борющейся с ИГИЛ, группировка активизировала свои атаки в стране. Напрямую воздушные удары США 19 декабря новое сирийское правительство не прокомментировало, но потом заявило, что активизирует собственные военные операции против "Исламского государства". Ранее в декабре ИГИЛ заявила об убийстве четырех сирийских правительственных чиновников в провинции Идлиб на северо-западе страны. Группировка также взяла на себя ответственность за два нападения в провинции Дейр-эз-Зор на востоке.

Когда 12 декабря в Пальмире в результате атаки исламиста-одиночки были убиты три американца, двое военнослужащих и гражданский переводчик, это стало первыми потерями США в этой стране с момента падения режима Башара Асада. Еще трое американских военных и двое сотрудников сирийских сил безопасности тогда же были ранены. Нападение произошло спустя несколько месяцев после того, как Соединенные Штаты начали сокращать свое военное присутствие в Сирии, с примерно 2 тысяч солдат в начале года до менее 1 тысячи на сегодня, согласно заявлениям Пентагона.

Сирийские официальные лица говорят, что нападавший был сотрудником сил безопасности, которого планировалось уволить из-за его экстремистских взглядов. На этом фоне некоторые члены администрации Дональда Трампа призвали к полному выводу из Сирии всех еще остающихся здесь американских военнослужащих.

Сфотографированный с дрона военный парад в Дамаске 8 декабря 2025 года, посвященный первой годовщине свержения Башара Асада. Президент Ахмед аш-Шараа в тот день вновь призвал всех сирийцев к "совместной работе по восстановлению страны"
Сфотографированный с дрона военный парад в Дамаске 8 декабря 2025 года, посвященный первой годовщине свержения Башара Асада. Президент Ахмед аш-Шараа в тот день вновь призвал всех сирийцев к "совместной работе по восстановлению страны"

Хотя численность американских войск в Сирии сегодня сократилась до совершенно незаметного уровня по сравнению с прежними масштабами, это нападение вновь напомнило, что за прошедший год страна ничуть не стала более безопасной. А также высветило многочисленные проблемы, стоящие перед временным сирийским правительством во главе с президентом Ахмедом аш-Шараа, которое правит глубоко расколотой страной, все еще никак не справившейся с последствиями почти 14-летней гражданской войны.

Аш-Шараа, после того как его повстанческая коалиция свергла власть Асада, постоянно приходится бороться с угрозами со стороны как террористической группировки ИГИЛ, так и различных других вооруженных объединений, при этом одновременно создавая новую национальную армию. А также и с тяжелейшими социально-экономическими трудностями и с постоянными вспышками межконфессионального и межэтнического насилия. Все такие столкновения 2025 года, в которых участвовали в той или иной форме и войска нового правительства, пока что показывают, что существенного прогресса в деле национального примирения аш-Шараа не добился.

Кроме того, на северо-востоке Сирии, который все еще контролируют вооруженные формирования местных курдов (альянс "Сирийские демократические силы", СДС), также растет напряженность – что осложняет усилия Дамаска по их интеграции в новые политические и военные структуры. Сирийские курды, до сих пор спонсируемые США, удерживают под своей абсолютной властью значительные территории (так называемую Рожаву, или же "Автономную администрацию северо-восточной Сирии), куда нет никакого доступа силам аш-Шараа, и имеют древнюю и сильную внутреннюю иерархию. Уже почти год они ведут переговоры с новым правительством о своей интеграции, в той или иной форме, в создаваемую армию, но пока что без какого-либо прогресса.

Бойцы курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) на северо-востоке провинции Алеппо. Весна 2025 года
Бойцы курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) на северо-востоке провинции Алеппо. Весна 2025 года

При этом правительство в Дамаске также уже подписало предварительное соглашение с властями Турции (исторически враждующими со всеми курдами, включая сирийских) об обучении и развитии вооруженных сил страны. Однако оно не включает поставки оружия или военной техники – из-за многих так и не отмененных американских санкций в отношении Сирии. И одновременно поддерживаемые США курдские СДС в декабре начали вновь наносить удары с воздуха с помощью дронов по турецким войскам в приграничных районах.

Когда год назад сирийские повстанцы пришли к власти, одним из первых их действий стало полное расформирование всех старых вооруженных сил и спецслужб, до этого служивших в первую очередь инструментом репрессий правившей на протяжении пяти десятилетий семьи Асадов. Формирование послушного и дееспособного силового аппарата имеет для объединения Сирии решающее значение. И на этом пути президент Ахмед аш-Шара старается пока следовать тому же сценарию, который он использовал при создании нового правительства – делая ставку на относительно небольшую группу своих самых преданных сторонников.

Командные посты в новой сирийской армии пока достаются исключительно бывшим бойцам группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которой аш-Шараа руководил на последнем этапе своей борьбы с силами Асада. Им отдается однозначное предпочтение по сравнению со всеми другими возможными кандидатами, даже с теми, кто может обладать явно большим административным и штабным опытом. И хотя Сирия остается страной с невероятно пестрым и разнообразным религиозным и этническим составом населения, в состав новой армии пока не входят никакие представители меньшинств.

Сирия – преимущественно суннитская страна, и повстанцы, свергнувшие режим Асада, были на 99 процентов суннитами. Семья же бывшего диктатора принадлежит к алавитскому меньшинству, исповедующему синкретическую религию, близкую к учению шиитов-исмаилитов. И именно алавиты ранее занимали все высшие должности в прежней армии. Сегодня в Дамаске господствует мнение, что допуск представителей меньшинств, и в первую очередь алавитов и шиитов, на офицерские должности, после жестокой гражданской войны с межконфессиональными мотивами – то же самое, что "поджечь пороховую бочку", как выразился один чиновник нового Минобороны в Дамаске.

Жители Дамаска отмечают первую годовщину свержения Башара Асада на площади Омейядов в центре столицы. 8 декабря 2025 года
Жители Дамаска отмечают первую годовщину свержения Башара Асада на площади Омейядов в центре столицы. 8 декабря 2025 года

После отмены в стране правительством аш-Шараа всеобщей воинской повинности, крайне ненавистной при режиме Башара Асада, в новые вооруженные силы начали набирать добровольцев для службы по контракту. Для них установили определенные квалификационные требования, такие как образование не ниже девятого класса средней школы, хорошая физическая подготовка и хотя бы умение быстро читать. Однако, по словам многих солдат и командиров, в реальности в ряды армии в основном без разбору принимают разных бывших боевиков-суннитов, воевавших на стороне ХТШ в гражданской войне, по принципам старых дружеских и родственных связей и личного знакомства, даже если они не соответствуют большинству обязательных критериев.

Бывшие повстанцы ХТШ, как и бойцы многих других повстанческих группировок, безусловно, обладают многолетним практическим опытом партизанской войны. Однако большинство из них вообще не имеют никакого военного образования и никогда не служили офицерами в настоящей армии, с различными видами и родами войск, такими как флот, военно-воздушные силы и так далее, и с вертикально выстроенными командными структурами.

При этом в новой армии Сирии, теперь состоящей почти исключительно из мусульман-суннитов, огромное внимание уделяется религиозно-идеологической составляющей. Не так давно журналисты американского издания The New York Times опросили в Сирии около двух десятков солдат, командиров и новобранцев, которые обсуждали с ними свою военную подготовку и делились опасениями. Почти все говорили на условиях анонимности, поскольку сирийское министерство обороны запрещает солдатам общаться со СМИ. Ряд солдат и командиров заявили, что некоторые писаные и неписаные правила их армейской службы не имеют никакого отношения к военной подготовке.

Бедуины проезжают через КПП новых сирийских сил безопасности недалеко от города Ас-Сувайда во время недели кровавых столкновений здесь между местными бедуинскими племенами и сирийскими друзами. 24 июля 2025 года
Бедуины проезжают через КПП новых сирийских сил безопасности недалеко от города Ас-Сувайда во время недели кровавых столкновений здесь между местными бедуинскими племенами и сирийскими друзами. 24 июля 2025 года

Например, прошлой весной, когда один 30-летний бывший повстанец прибыл для прохождения службы в часть в районе Алеппо, инструкторы сообщили ему и еще примерно 1400 новобранцам, что в новой сирийской армии отныне запрещено курение – по религиозным исламским предписаниям. Бывший повстанец рассказал, что один из инструкторов обыскал его и конфисковал несколько пачек сигарет, спрятанных у него в куртке. Запрет на курение вынудил десятки новобранцев немедленно отказаться от службы и отправиться обратно, а потом командование за нарушение этого правила исключило и многих других. По словам говорившего с The New York Times молодого солдата, который сам все же решил не покидать часть, после трех недель обучения в ней остались служить лишь 600 новобранцев.

Однако запрет на курение оказался не самым тяжелым. Как рассказал новобранец, гораздо сильнее он был поражен другими вещами – к примеру, тем, что вся первая неделя его новой службы была исключительно посвящена лишь исламскому образованию, включая лекцию длиной в три часа о рождении пророка Мухаммеда.

Солдаты и командиры, опрошенные The New York Times, говорят, что религиозная подготовка, на которую делается такой упор, отражает ту самую консервативную суннитскую мусульманскую идеологию, которую исповедовала и бывшая группировка аш-Шараа "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), особенно когда она годами удерживала власть в анклаве Идлиб на северо-западе Сирии.

Этот факт теперь вызывает много вопросов о том, будет ли открыт доступ в новую армию религиозным и этническим меньшинствам, и насколько вообще ее состав может отражать все национально-конфессиональное многообразие Сирии. Представитель сирийского министерства обороны, также говоривший с американскими журналистами на условиях анонимности, рассказал, что правительство в Дамаске пока так и не решило, будет ли разрешено представителям меньшинств служить в армии.

Недостаток опытных профессиональных офицеров и в целом низкая дисциплина среди солдат, вчерашних партизан-боевиков, уже несколько раз способствовали вспышкам насилия в Сирии, что очень подрывает отношения правительства в Дамаске со всеми сирийскими меньшинствами. Правозащитные организации заявляют, что в некоторых бессудных убийствах, грабежах и прочих преступлениях время от времени участвуют военные новой армии и разных сил безопасности, прямо связанные с правительством или выступающие на его стороне.

Еще один офицер, дезертировавший из ВВС вооруженных сил Башара Асада и теперь вступивший в новые военно-воздушные силы, рассказывает, что ключевым критерием для повышения по службе здесь является абсолютная лояльность правительству. В результате, по его словам этого офицера, приближенные аш-Шараа, лично знакомые ему по временам "Хайт Тахрир аш-Шам", часто занимают более высокие должности, чем опытные бывшие профессиональные офицеры.

Многие из тех, кто еще недавно командовал батальоном ВВС, в котором он служит, не понимали совершенно базовых вещей, даже значения и иерархии воинских званий. В конце концов, рассказывает этот офицер, после того, как он и некоторые его сослуживцы пожаловались на ситуацию, в батальоне появился более квалифицированный командир – но это произошло только из-за слишком ярко выраженной специфики такого вида войск, как авиация.

Бойцы новой сирийской армии в провинции Латакия. Лето 2025 года
Бойцы новой сирийской армии в провинции Латакия. Лето 2025 года

Из военнослужащих с каким прошлым вообще скоро во многом будут состоять вооруженные силы Сирии? В глазах Ахмеда аш-Шараа и других новых лидеров страны почти все иностранные боевики, тысячами приехавшие когда-то в Сирию, чтобы сражаться бок о бок с местными повстанческими группировками против диктатуры Асада, остаются "верными союзниками революции". И сегодня их также берут в новую армию.

Однако для стран Запада, и в первую очередь для США, многие из этих боевиков прямо ассоциируются с международным терроризмом и такими группировками, как "Исламское государство" или "Аль-Каида". За последние несколько месяцев американские чиновники негласно неоднократно требовали от аш-Шараа и его приближенных выслать их из Сирии совсем, или хотя бы отстранить от руководящих должностей в правительстве и особенно в армии и спецслужбах – но пока не очень успешно.

При этом именно иностранные боевики, близкие к новому правительству и его силам безопасности, в первую очередь и обвиняются разными правозащитными организациями в причастности к межконфессиональным вспышкам насилия и жестоким убийствам представителей религиозных меньшинств, не раз случавшимся в течение 2025 года.

Недавно The New York Times взяла интервью у более чем полудюжины таких иностранных боевиков, уроженцев Египта Ирака и России – и все они заявили, что не планируют покидать Сирию. Некоторые женились на сирийских женщинах, завели детей и после свержения Асада открыли собственный бизнес. Многим грозит арест или что-то еще хуже, если они вернутся в свои страны, поэтому большинство говорило о желании получить сирийское гражданство.

"Аш-Шараа не может нас предать, потому что мы шли перед ним, позади него и рядом с ним", – заявил интервьюерам живущий теперь в Дамаске 36-летний бывший боевик родом из Дагестана, представившийся как "Абдулла Абрек". "Мы с ним были одним целым. Он знает, какие мы хорошие бойцы – и что, возможно, завтра мы ему понадобимся вновь".

Судя по информации из окружения Ахмеда аш-Шараа, временный президент Сирии к концу этого года начал все же проводить заметное различие между иностранцами, воевавшими против Асада в составе "умеренных" повстанческих группировок, подобных его ХТШ, и теми, кто хотя бы какое-то время выступал на стороне ИГИЛ, во время войны захватившей на несколько лет значительную часть Сирии. Группировка аш-Шараа "Хайят Тахрир аш-Шам" годами воевала как с "Исламским государством", так и с режимом Асада.

Ахмед аш-Шараа на избирательном участке в Дамаске, в день, когда члены местных избиркомов голосовали за своих кандидатов на выборах временного парламента Сирии. Многими они были раскритикованы, так как треть депутатов была назначена самим Ахмедом аль-Шараа. 5 октября 2025 года
Ахмед аш-Шараа на избирательном участке в Дамаске, в день, когда члены местных избиркомов голосовали за своих кандидатов на выборах временного парламента Сирии. Многими они были раскритикованы, так как треть депутатов была назначена самим Ахмедом аль-Шараа. 5 октября 2025 года

Однако большинство политиков и дипломатов на Западе и Большом Ближнем Востоке по-прежнему крайне настороженно воспринимают их всех и относятся как к бывшим международным террористам, которые могут вновь взяться за старое – поскольку и ХТШ когда-то была связана с еще одним символом джихадистского радикального террора, с "Аль-Каидой".

По оценкам экспертов и дипломатов, на сегодняшний день в Сирии остаются от 3 до 5 тысяч таких иностранных боевиков, причем наибольшее их число составляют мусульмане-уйгуры родом из КНР. И это количество не учитывает тысячи других иностранцев, заключенных в тюрьмы уже новыми властями за принадлежность к группировке "Исламское государство". Есть данные, что в общей сложности в лагерях для военнопленных в новой Сирии содержатся от 9 до 10 тысяч боевиков ИГИЛ – и около половины из них, скорее всего, являются иностранцами, в том числе и приехавшими из Российской Федерации.

