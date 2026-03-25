Дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области

Предположительно украинские беспилотники в ночь на 25 марта атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области, сообщает "Настоящее Время". Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что в "зоне порта" в Усть-Луге ведётся локализация возгорания. По его словам, также был атакован город Выборг, где повреждена кровля жилого дома.

В Кронштадте, по словам главы Санкт-Петербурга Александра Беглова, в результате атаки дронов частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей.

Согласно анализу украинского мониторингового канала Dnipro Osint, вероятно, повреждён завод "НОВАТЭК-Усть-Луга", который занимается перевалкой и фракционированием стабильного газового конденсата (СГК).

Телеграм-канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей писал, что после атаки беспилотников в Выборге горел сухогруз. Позднее телеграм-канал уточнил, что поврежденное судно стоит на Выборгском судостроительном заводе.

Информация телеграм-каналов официально не подтверждена.

Порт Усть‐Луга расположен в Лужской губе на южном берегу Финского залива. Он уже подвергался атакам в 2024 и 2025 году. После атаки в январе 2024 года "НОВАТЭК" возобновил отгрузку СГК на экспорт через несколько дней, а переработку только в конце февраля. В августе 2025 года комплекс "НОВАТЭКа" по фракционированию и перевалке СГК после атаки дронов заработал на полную мощность только в сентябре.

Несколькими днями ранее беспилотники атаковали другой крупный порт на Балтийском море - Приморск, расположенный неподалёку от Выборга.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли "массированный ракетный удар по объектам энергетики города Белгорода". "Одномоментно ночью порядка 450 тысяч человек было без света. Это жители Белгорода и Белгородского округа, Шебекинского и Яковлевского округов. Большое количество людей испытывали перебои в подаче воды и тепла", – сообщил он, добавив, что восстановительные работы продлятся несколько дней. О пострадавших не сообщалось. Белгород не в первый раз за последние месяцы остаётся без электричества из-за обстрелов.