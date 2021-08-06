Олег Навальный получил год условно по "санитарному делу"

Суд в Москве приговорил Олега Навального к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Брата оппозиционера Алексея Навального признали виновным в подстрекательстве по так называемому санитарному делу.
Прокуратура запрашивала для обвиняемого год условно с испытательным сроком три года. Защита обжалует приговор.
Ранее в пятницу, 6 августа, суд в рамках "санитарного дела" приговорил к году ограничения свободы соратника Алексея Навального Николая Ляскина. Ему запретили посещать публичные мероприятия, выходить из дома по ночам и выезжать за пределы Москвы и Московской области.
Олег Навальный – четвёртый осуждённый по "санитарному делу" и первый получивший условный срок. 2 августа один из участников митинга в поддержку Навального Дани Акель был оштрафован на 100 тысяч рублей. 3 августа юрист запрещённого фонда Навального Любовь Соболь была приговорена к полутора годам ограничения свободы. Ещё с одного обвиняемого, московского политика Константина Янкаускаса, обвинения были сняты после его отказа участвовать в выборах.
"Санитарное дело" было возбуждено после прошедших в январе протестных митингов в поддержку Алексея Навального. По версии следствия, соратники политика создали опасность распространения коронавируса, призвав людей выйти на акции протеста.
- Олег Навальный вместе со своим старшим братом Алексеем в 2014 году был осуждён по делу "Ив Роше". Алексей Навальный тогда получил три с половиной года условно, а Олег Навальный три с половиной года колонии. Освободился он в 2018 году.
- В январе Алексея Навального обвинили в нарушении режима по делу "Ив Роше". В феврале суд по требованию ФСИН заменил ему срок с условного на реальный. Сейчас политик отбывает наказание в колонии в городе Покров Владимирской области. Оппозиционер должен выйти на свободу в начале августа 2023 года.
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