Олег Навальный получил год условно по "санитарному делу"

Суд в Москве приговорил Олега Навального к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Брата оппозиционера Алексея Навального признали виновным в подстрекательстве по так называемому санитарному делу.

Прокуратура запрашивала для обвиняемого год условно с испытательным сроком три года. Защита обжалует приговор.

Ранее в пятницу, 6 августа, суд в рамках "санитарного дела" приговорил к году ограничения свободы соратника Алексея Навального Николая Ляскина. Ему запретили посещать публичные мероприятия, выходить из дома по ночам и выезжать за пределы Москвы и Московской области.

Олег Навальный – четвёртый осуждённый по "санитарному делу" и первый получивший условный срок. 2 августа один из участников митинга в поддержку Навального Дани Акель был оштрафован на 100 тысяч рублей. 3 августа юрист запрещённого фонда Навального Любовь Соболь была приговорена к полутора годам ограничения свободы. Ещё с одного обвиняемого, московского политика Константина Янкаускаса, обвинения были сняты после его отказа участвовать в выборах.

"Санитарное дело" было возбуждено после прошедших в январе протестных митингов в поддержку Алексея Навального. По версии следствия, соратники политика создали опасность распространения коронавируса, призвав людей выйти на акции протеста.