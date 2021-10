Брайан Ино как агент влияния. Артемий Троицкий и великий инфлюэнсер

Хедлайнер двести девятого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – британский исполнитель и композитор Брайан Ино, интеллектуал и художник широкого профиля. Рок-критик Артемий Троицкий считает, что творчество Ино не только останется в истории популярной музыки, но и получил вторую, третью и четвёртую жизни, переживая само себя.

Про Брайана Ино английский коллега, продюсер и кинокомпозитор Джон Брийон однажды сказал: "Я думаю, что он самый влиятельный автор и музыкант после Beatles". На первый взгляд, звучит как явное преувеличение: а как же?.. – и следует длинный список знаменитых артистов и суперзвёзд. Однако "на второй взгляд" начинаешь понимать, что, вполне возможно, так оно и есть! Вот далеко не полный список достижений и заслуг 73-летнего Ино:

Выступая с Roxy Music (1971–1973), он фактически придумал и запустил новую музыкальную профессию – "электронщик". Не пианист/органист/клавишник, как раньше, а именно музыкант, не солирующий, а создающий звуковой фон с помощью самых разных приспособлений.

Во второй половине 1970-х Ино теоретически сформулировал, назвал и практически создал музыку ambient, максимально широко распространившуюся и разбившуюся на множество субстилей, вплоть до, скажем, ambient metal.

В качестве продюсера, аранжировщика и аккомпаниатора таких артистов, как Дэвид Боуи, Talking Heads, U2 и других, стал главным звуковым архитектором "новой волны" и таких популярных стилей, как пост-панк, синти-поп и даже no wave.

Интеллектуал и художник широкого профиля, Ино никогда не замыкался в "чистой" музыке и пробовал себя и своё творческое любопытство в самых разных сферах деятельности, от философии и политики до визуальных искусств. Этот выпуск "Музыки на Свободе" посвящён очень небольшой, но немаловажной части его работы, киномузыке, и приурочен к выходу альбома-сборника Film music 1976–2020. Начнём с самого первого по хронологии трека – "Последнего заката" из фильма "Себастиан" культового английского режиссёра Дерека Джармана. Картина 1976 года; примерно тогда же вышел в свет первый эмбиент-альбом Ино, исторический Discreet Music, и застывший джармановский саундтрек вполне мог бы в него вписаться.

Почти вся музыка, сочинённая Ино для кинофильмов, чисто инструментальная. Но есть редкие исключения, в частности песня Under из картины Cool World (1992), в России известен как "Параллельный мир") режиссёра Ральфа Бакши. Роскошный рисованно-игровой фильм – как "Кролик Роджер" – и с прекрасным саундтреком, для которого постарались и Дэвид Боуи, и молодой Моби, и Ministry, и многие другие радикальные музыканты.

Абстрактная, не отвлекающая от изображения, но очень выпуклая и атмосферная музыка Ино привлекала многих киношников. Он писал и для Дэвида Линча (Dune, 1984), и для Джонатана Демми (Married To The Mob, 1988), и даже для Микеланджело Антониони (Beyond The Clouds, 1995). Но, пожалуй, самая знаменитая картина с музыкой Ино – это эпохальная Trainspotting Дэнни Бойла (1996; в России шла под названием "На игле"). Под нарконирвану главного героя лучше всего, по мнению режиссёра, подошла электронная композиция Ино Deep Blue Day, которую он позаимствовал с альбома 1983 года Apollo: Atmospheres And Soundtracks. С этим фильмом и Ино у меня связано одно приятное личное воспоминание: я оказался в Лондоне аккурат в пору премьерного показа картины, и Брайан меня пригласил на это мероприятие. Помню, обсуждая фильм по дороге, он сказал: "Тема, конечно, самая депрессивная, но мне нравится, что в результате просмотра почему-то остаётся оптимистичное послевкусие".

Бесспорно, самым популярным и впечатляющим в плане денежных отчислений сочинением Ино навсегда останется 6-секундная тема Microsoft, которую вы слышите всякий раз, открывая Windows (притом что он работает исключительно на Mac, я точно знаю!). Но для кино великий инфлюэнсер по-прежнему пишет.

Последняя работа, представленная на сборнике избранной киномузыки, – тема Reasonable Question из документального байопика о Стюарте Брэнде, знаменитом американском визионере, футуристе и основоположнике нескольких глобальных движений – от психоделического до экологического и хакерского. И это символично: у них с Ино очень много общего!

Плей-лист 209-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Bodega (USA). Knife On The Platter, LP Shiny New Model

2. Jemma Freeman & The Cosmic Something (UK). Kopenhagen, LP Oh Really, What's That Then?

3. Body of Light (USA). Heart Of Shame, LP Time To Kill

4. Esma Redžepova & Nune Brothers (North Macedonia). Kazi srce, LP My Last Song

5. Esma’s Band - Next Generation (North Macedonia). Ljubovta e raj, LP Gipsy Dance

6. Brian Eno (UK). Final sunset, LP Film Music 1976-2020

7. Brian Eno (UK). Under, LP Film Music 1976-2020

8. Brian Eno (UK). Deep Blue Day, LP Film Music 1976-2020

9. Brian Eno (UK). Reasonable Question, LP Film Music 1976-2020

10. Батюшка (Poland). Третий час, LP Господи

11. Ane Brun (Norway). The Waiting, LP After The Great Storm

12. JuJu ft. Goatman (Italy/Sweden). I’m In Trance, LP Maps And Territory

13. Active Listening: Night on Earth (USA). Decor, LP Empath

14. Sharhabil Ahmed (Sudan). Argos farfish, LP The King Of Sudanese Jazz

