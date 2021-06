Мосс-Сайдская история. Артемий Троицкий выполняет заявку

Хедлайнеры сто девяносто шестого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – британский исполнитель Барри Адамсон. Рок-критик Артемий Троицкий выполняет заявки меломанов: не так давно среди отзывов на очередной выпуск "Музыки на Свободе" прозвучала (и была широко поддержана) идея посвятить тематическую часть подкаста талантливому музыканту и композитору из Манчестера.

Слушаю и повинуюсь, причём с большим удовольствием. Барри Адамсон родился 11 июня 1958 года в особо бедном и опасном районе Манчестера под названием Мосс-Сайд (по-нашему, Моховая Слободка). Мама – белая, папа – чёрный. Барри любил разную музыку, читал комиксы, смотрел кино и даже одно время учился в художественном училище. Но недолго, поскольку его, 18-летнего, захватила стихия анархического панк-рока: как же – на дворе 1977 год! Самым лёгким инструментом была бас-гитара, и именно на ней Барри начал играть в группе Buzzsocks, а затем в Magazine.

В расовом отношении он был явной "чёрной вороной", поскольку, в отличие от поп/реггей/соул/фанк/диско/блюзовых команд, среди панков темнокожих музыкантов в Англии практически не было. Magazine во главе с сумрачным вокалистом Говардом Девото записали один из главных панк-гимнов того периода Shot By Both Sides ("Подстрелен с обеих сторон") и выпустили классический альбом "Настоящая жизнь" (1978), но в 1981 году распались.

Magazine с песней Shot By Both Sides

Адамсон сделал себе имя – и как мощный бас-гитарист, и как соавтор музыки на четырёх альбомах Magazine и сольниках Девото. Его приглашали играть в разных проектах, в частности хитовой электропопсовой группе Visage, но серьёзное и интересное в творческом плане предложение поступило только в конце 1983 года: Барри призвали бас-гитаристом в новую группу Ника Кейва, легендарные впоследствии The Bad Seeds. С "Сорняками" Барри провёл три года и записал четыре альбома, начиная с дебютного From Her to Eternity.

Nick Cave & The Bad Seeds с композицией From Her to Eternity

Работа с великолепным Кейвом, Бликсой Баргельдом, Миком Харви стала для манчестерского пост-панка роскошной школой. Культовые альбомы, глобальные гастроли, слава – всё бы хорошо, но амбиции Адамсона лежали в несколько иной сфере. Песни Кейва – абсолютно самодостаточный авторский рок, а Барри хотелось писать музыку самому и делать аранжировки тоже. Причём не обязательно в рóковом стиле. Уже первая ЕР Адамсона, "Человек с золотой рукой" (1986) и его дебютный сольный альбом "Мосс-Сайдская история" (1987) продемонстрировали размах композиторских устремлений и стилистическую амплитуду бывшего панка. Это, в первую очередь, полифоническая киномузыка, в которой легко угадывается влияние Джона Барри, автора музыкальной "бондианы", и, на мой взгляд, тёмно-атмосферические настроения Анжело Бадаламенти. Прочие компоненты – cool-джаз а-ля Майлс Дэвис, расслабленный фанк (Айзек Хэйз) и относительно немного рок-н-ролльного драйва.

Barry Adamson и песня The Sun аnd The Sea

Воображаемые саундтреки в дискографии Адамсона чередовались с реальными, но "законченным" кинокомпозитором он так и не стал, оставшись верным песенному жанру. Более того, он освоил амплуа чувственного вокалиста и работает в нём весьма убедительно. Вот, например, "Солнце и море" – пожалуй, моя самая любимая песня на альбоме "Я освобожу тебя" (2012); она могла бы украсить репертуар Сержа Генсбура!

Barry Adamson с песней Up In The Air

Ударный труд на ниве кино и телевидения плюс регулярные рецидивы студийной и концертной практики со старыми друзьями (в частности, запись альбома Ника Кейва Push The Sky Away) не позволяют Адамсону регулярно пополнять собственный каталог. Последний большой альбом, напряжённый и драматичный "Знай, куда бежать", вышел пять лет назад. Предлагаю оттуда номер "Висит в воздухе", который вполне мог бы исполнять Игги Поп (с ним Барри играл ещё в 1980-е годы). На этом же альбоме Адамсон дебютирует в качестве фотографа и дизайнера.

Barry Adamson с композицией Sweet Misery

Последний по времени серийный релиз Барри Адамсона – ЕР под названием Love Sick Dick (2017). На удивление традиционная, "гитарная" по звучанию запись в стиле соул-рок. Впрочем, Адамсон никогда не злоупотреблял электроникой, а хип-хоп и тому подобные актуальные брожения обходил за версту – и слава богу!

Barry Adamson с композицией The Hummingbird

В 2018 году рекорд-лейбл Mute Records, на котором выходило большинство записей Адамсона, выпустил альбом-компиляцию, посвящённый 40-летию карьеры музыканта. Он называется Memento Mori, и там есть одна ранее не издававшаяся песня, "Колибри". Мне она очень напомнила страстные и скупые сочинения Кейва; никаких киношных красот... Возможно, таков будет Барри Адамсон, которого мы ещё не знаем.

Плей-лист 196-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Algiers (USA). Repeating Night, LP There Is No Year

2. Angelina (UK). Aggravating Trust, LP Last Cigarette

3. The Scaners (France). No Place In Space, LP The New Testament

4. The Fadeaways (Japan). I’M Useless, LP The New Testament

5. Dona Onete (Brazil). Açao e reaçao, LP Rebujo

6. Magazine (UK). Parade, LP Real Life

7. Nick Cave & The Bad Seeds (International). From Her To Eternity, LP From Her to Eternity

8. Barry Adamson (UK). The Sun and The Sea, LP I Will Set You Free

9. Barry Adamson (UK). Up In The Air, LP Know Where To Run

10. Barry Adamson (UK). Sweet Misery, EP Love Sick Dick

11. Barry Adamson (UK). The Hummingbird, LP Memento Mori

12. Parekh & Singh (India). Evening Sun, LP Science City

13. Meatraffle (USA). Song For Birds, LP Bastard Music

14. Die Zucht (Germany). Heimatlied, LP Heimatlied

