Брешь в обороне. Андрей Шароградский – о больше чем пресс-секретаре

Пока пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сейчас занимается самым естественным и очень важным делом – уходом за новорожденным ребенком. Но её отсутствие на политической сцене довольно дорого обходится администрации Дональда Трампа.

С первых дней своей работы пресс-секретарем Кэролайн Левитт стала одной из самых заметных фигур второй администрации Трампа. У меня как журналиста ее агрессивное, порой даже хамское отношение к прессе, часто абсолютно беспочвенная критика в адрес политиков, высказывающих мнения, отличные от мнения Дональда Трампа, часто вызывали сильное раздражение. Левитт могла резко прервать говорящего, публично назвать глупым чей-то вопрос, отказаться разъяснить сказанное ею самой, закончить брифинг, обидевшись на то, что ее спрашивают не о достижениях администрации, а о проблемах, с которыми она сталкивается. Это было совершенно осознанное поведение, призванное ограничить неизбежные неприятные вопросы и продвигать нарративы, выгодные президенту.

С уходом Левитт в декретный отпуск в администрации Трампа образовалась явная брешь. И именно сейчас становится понятно, что Левитт была гораздо больше, чем просто пресс-секретарем. Она не только передавала позицию президента журналистам. Она сама становилась частью политической борьбы, выступая с той же агрессивностью и уверенностью, которые сделали самого Трампа политическим феноменом. Она всегда знала, где ждать удар, и, несмотря на молодость, почти всегда уверенно его держала.

Трамп недаром называл Левитт "моя суперзвезда". Члены его кабинета – будь то глава Пентагона Пит Хегсет, директор ФБР Кэш Патель, уже уволенные или ушедшие в отставку генеральный прокурор Пэм Бонди и глава разведки Тулси Габбард, – сталкиваясь с давлением со стороны прессы или недовольных ими политиков, выглядят куда бледнее, как бы они ни старались. Самому Дональду Трампу, лишившемуся щита в лице Левитт, которая оттягивала от него внимание своими брифингами и интервью и оставляла президенту пространство только для важнейших заявлений, тоже стало труднее. Думаю, "свою суперзвезду" Трамп вспоминает часто.

Абсолютная лояльность Левитт президенту Трампу сочетается с почти отчаянной самоотверженностью. Могу только представить, чего стоили ей появления на публике в последние месяцы беременности. Левитт должна была уйти в декретный отпуск 25 апреля, после ужина Ассоциации журналистов Белого дома, во время которого, как известно, произошла стрельба. Это была суббота, а 27 апреля пресс-секретарь провела внеочередной брифинг по поводу обстоятельств случившегося. Crazy timing ("сумасшедший выбор времени") сказала на том брифинге Левитт, напомнив, что ее первый ребенок родился за три дня до покушения на Трампа 13 марта 2024 года в Пенсильвании. 1 мая Кэролайн Левитт родила девочку, которую назвали Вивиана (Виви).

Если в вышесказанном вы видите панегирик Кэролайн Левитт, то вы ошибаетесь. Её отношение к, как она выражается, "конвенциональной прессе" я считаю совершенно неприемлемым. Не представляю, сколько терпения иногда нужно журналистам, чтобы не выйти из себя. Я лишь констатирую наблюдение – без Левитт администрации Трампа заметно тяжелее, чем с ней. При том, что пропади из виду какая-нибудь Мария Захарова, на это мало кто обратил бы внимание.

А на появлявшихся в прессе фото с маленькой Виви Кэролайн Левитт выглядит гораздо счастливее, чем в зале для брифингов в Белом доме. Впрочем, подозреваю, что ей не терпится туда вернуться.

Андрей Шароградский – международный обозреватель Радио Свобода

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