Король говорит! Андрей Шароградский – о дипломатии и достоинстве

28 апреля король Великобритании Карл III произнес в рамках своего государственного визита в США речь перед обеими палатами американского Конгресса, которую многие средства массовой информации назвали "мастер-классом дипломатии".

В своем выступлении британский монарх говорил о важности сохранения единства союза НАТО, призвал к поддержке Украины, борющейся против полномасштабной российской агрессии, напоминал о необходимости существования системы сдержек и противовесов, контролирующих исполнительную власть, предупреждал об опасности политики изоляционизма. Он назвал "своим премьер-министром" Кира Стармера, которого публично оскорблял президент США Дональд Трамп, и говорил о любви к британскому Королевскому флоту, который тот же Трамп называл недееспособным.

При этом речь была выстроена абсолютно мастерски: все вышесказанное было возражением многим заявлениям Трампа и членов его ближайшего окружения, но король Карл избегал прямой критики администрации США, подчеркивал важность Соединенных Штатов для международной безопасности и американо-британской дружбы и сотрудничества. Выступление было не жестким, а мягким и ироничным, а тон ему задала приведенная в самом начале цитата из Оскара Уайльда, сказавшего, что у британцев и американцев много общего, “кроме, разумеется, языка”. В речи было и много других тонких шуток, касающихся общности американской и британской истории и культуры. Присутствовавшие встречали их смехом и аплодисментами.

Через несколько часов, уже на банкете в свою честь, король Карл III, обращаясь к Трампу, вначале отметил преимущество этого банкета по сравнению с Бостонским чаепитием (дружный смех в зале), а затем выдал самую запоминающуюся, на мой взгляд, шутку: "Вы как-то сказали, что, если бы не американцы, то в Европе говорили бы по-немецки. Решусь предположить, что если бы не мы (британцы), в США говорили бы по-французски". Это был уже прямой ответ на недавние резкие выпады Вашингтона в адрес европейских стран НАТО, но менее формальная, чем в Конгрессе, атмосфера банкета это позволяла – Трампу не оставалось ничего, кроме как улыбаться. И делал он это, похоже, совершенно искренне.

Конгресс – и республиканцы, и демократы – много раз аплодировал стоя. Президент США назвал короля и его речь "фантастическими".

Выступления Карла III в США стали напоминанием о том, что дипломатия может быть эффективным инструментом

Такие речи, конечно, не пишутся в одиночку. Газета "Гардиан" отмечает, что король Карл сам умеет и любит шутить, но предполагает, что тут руку приложили его личный секретарь Тео Райкрофт, директор по коммуникациям Тобин Андреа, а тональность выступления помогал окончательно выверить нынешний посол в Вашингтоне Кристиан Тернер. Упоминание в речи стрельбы во время ужина Ассоциации корреспондентов в Белом доме, на котором присутствовал Трамп, говорит о том, что последние изменения и корректировки вносились в текст в последние дни или даже часы перед выступлением. Совершенно гениальной выглядит идея подарить Дональду Трампу судовой колокол со спущенной на воду в 1944 году британской военной подводной лодки "Трамп" с предложением "звонить, если мы вам понадобимся". (Субмарина была так названа, конечно, не в честь Трампа, его родственников или однофамильцев. Trump по-английски значит "козырной").

В мире, где мат, оскорбления, откровенная ложь и передергивания в устах дипломатов и политиков уже в порядке вещей, выступления Карла III в США и первая реакция на них стали напоминанием о том, что дипломатия может быть эффективным инструментом. Правда для этого нужны воспитание, образование (особенно знание истории), хорошие манеры, уважение к традициям (именно уважение, не преклонение перед ними), умение сохранять собственное достоинство, чувство юмора и самоирония, в конце концов.

Речь короля в Конгрессе пресса назвала "исторической". Но изменила ли она что-то? Увы, вряд ли. Прошло больше двух недель. Дональд Трамп остался Дональдом Трампом. Другие политики тоже. Кстати, да простят мне британские избиратели высказывание мнения по этому поводу, британскому премьеру Киру Стармеру было бы лучше с достоинством подать в отставку, чем продолжать цепляться за пост главы правительства после скандала с замешанным в скандал с Джеффри Эпштейном бывшим послом в США Питером Мандельсоном, а особенно – после сокрушительного поражения лейбористов на местных выборах. Момент быть достойным “своего короля” Стармер уже упустил.

Зато после визита Карла III Соединенные Штаты снизили пошлины на шотландский виски.

Так что всё не зря.

