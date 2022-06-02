"Бриллиантовая" Елизавета. Королева популярна, монархия – уже меньше

Начиная со 2 июня в Великобритании в течение четырех дней будут торжественно отмечать 70-летие царствования королевы Елизаветы II. Такого юбилея в истории британской монархии еще не было: ни один король или королева, занимавшие английский или британский трон со времен Вильгельма Завоевателя, не находились во главе государства так долго. Однако уникальность нынешнего юбилея этим не исчерпывается.

Эти торжества называют "бриллиантовым юбилеем" (Diamond Jubilee), возможно, потому, что особого названия для такого события просто не придумали. Один "бриллиантовый юбилей" у Елизаветы II уже был 10 лет назад, когда ее подданные праздновали 60 лет пребывания королевы на престоле. Ранее королева отмечала "серебряный" (25 лет, 1977) и "золотой" (50 лет, 2002) юбилеи. А первым подобным торжеством, в котором она участвовала, было 25-летие царствования ее деда, короля Георга V, в 1935 году. Тогда Елизавете Виндзор было 9 лет. Сейчас ей 96, и это тоже рекорд: ни один британский монарх не доживал до такого возраста. Правда, мать и тезка нынешней королевы скончалась в возрасте 101 года, но она была консортом своего мужа и никогда не царствовала самостоятельно.

Строго говоря, 70 лет со дня восшествия Елизаветы II на престол исполнилось еще 4 месяца назад: эпоха нынешней королевы началась 6 февраля 1952 года, когда скончался ее отец Георг VI. Но отмечают королевские юбилеи в июне: из почтения к памяти отца королева не хочет ничего праздновать в годовщину его смерти. Кроме того, 2 июня – годовщина коронации Елизаветы II, которая, правда, состоялась не в 1952 году, а годом позже. Наконец, с учетом капризов британской погоды начало лета – куда более подходящее, чем февраль, время для торжеств, большая часть которых проходит под открытым небом.

Среди наиболее важных и красочных – традиционный парад гвардейцев в честь дня рождения королевы (его по традиции тоже отмечают в июне, хотя Елизавета II родилась 21 апреля), концерт, где ожидается участие десятков знаменитостей и присутствие 22 тысяч зрителей, юбилейный банкет и, наконец, торжественная процессия, в ходе которой пышный эскорт сопровождает золотую карету, изготовленную в 1760 году по заказу Георга III. На сей раз королевы в карете, правда, не будет – в последние месяцы у нее возникли проблемы со здоровьем, из-за которых ей иногда трудно передвигаться. По той же причине не появится Елизавета II и на знаменитом Эпсомском дерби – скачках, проходящих в Эпсом-Даунс (графство Суррей) с 1780 года. Они тоже являются частью юбилейных торжеств.

Большая часть праздничных мероприятий на местном уровне вполне спонтанна. Заявки на проведение пикников, стрит-парти и прочих акций, посвященных Diamond Jubilee, подали городские и сельские администрации, школы, церковные приходы и просто группы людей, пожелавших совместно выразить любовь и почтение королеве. Только в Англии таких акций в нынешний "длинный" уикенд, с четверга по воскресенье, намечено 16 тысяч – больше, чем во время первого "бриллиантового юбилея" в 2012 году.

Этому праздничному энтузиазму в Британии находят по меньшей мере два объяснения. Первое банально: за два года пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений люди соскучились по массовым мероприятиям. Второе связано с самой виновницей торжества: в тревожные времена роль королевы как символа стабильности и преемственности становится особенно важной. Как однажды выразился один мой британский знакомый, "королева – наш главный транквилизатор". Она правит так долго, и за это время произошло столько самых разных событий, что само ее наличие внушает британцам уверенность: всё будет в порядке, бывало и не такое, мы всё переживем.

Ее работа – спокойное и постоянное присутствие

"Ее работа – спокойное и постоянное присутствие", – говорит Элизабет Холмс, американский журналист, автор ряда статей о королеве, британской королевской семье и их стиле. По ее словам, королева с самого начала была и остаётся непревзойденным мастером молчаливых посланий (британский монарх не высказывается по политическим вопросам), которые часто передает в том числе и с помощью одежды. Так, на открытии Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Елизавета II присутствовала в платье нежно-розового цвета. Лишь позднее стало известно, почему был выбран именно он: такого цвета нет на флаге ни одной страны, участвовавшей в Олимпиаде. Королева хотела подчеркнуть свою неангажированность, то, что, несмотря на всю свою "британскость", она в этот момент ни за кого не болеет.

Позднее, в 2017 году, в разгар кризиса вокруг Брекзита, Елизавета открывала заседание парламента в одной из своих знаменитых шляп – синего цвета, украшенной сине-желтыми цветами. Эта комбинация подозрительно напоминала флаг Евросоюза, и некоторые политические комментаторы истолковали наряд королевы как сигнал: Ее Величеству уход Британии из ЕС не по душе. Впрочем, верно ли это толкование, так и осталось неизвестным.

"Спокойное присутствие" – это довольно изматывающая работа: в среднем в графике королевы было более 300 разного рода мероприятий и выступлений в год. Так продолжалось до совсем недавнего времени, когда Елизавета II передала значительную часть своих церемониальных обязанностей наследнику – принцу Чарлзу. В этом году он, в частности, открывал вместо королевы сессию британского парламента, выступая с подготовленной правительством программной речью. Такое выступление монарха происходит каждый год. Елизавета II, известная своим крайне тщательным отношением к монаршим обязанностям, за 70 лет не выступала в парламенте лишь дважды, очень давно, оба раза – из-за беременности. Весьма преклонный возраст, увы, сказывается и на "вечной" королеве. Тем не менее незадолго до "бриллиантового юбилея" она открыла новую линию лондонского метро, названную в ее честь – Elizabeth Line.

Последний год, как можно судить по скупым сведениям из королевского закулисья, был для главы Британии особенно непростым: королева тяжело переживала смерть своего супруга принца Филиппа, с которым они прожили более 70 лет. Естественно, многие в Британии задумываются над тем, что будет, когда "рухнет Лондонский мост" (кодовая фраза London Bridge is down должна быть использована при передаче известия о смерти королевы из дворца различным государственным структурам). Британская монархия – крепкий традиционный институт, но его прочность во многом связана с популярностью нынешней королевы. По данным недавнего опроса общественного мнения, проведенного YouGov, 84% британцев считают, что Елизавета II "хорошо" или "очень хорошо" справляется со своими обязанностями. А вот относительно ее наследника принца Чарлза уверенность в том, что он будет хорошим монархом, у британской публики заметно меньшая: 57% опрошенных считают, что да, 28% в этом сомневаются.

Елизавета II и ее наследники – вероятные три будущих короля Великобритании: старший сын королевы Чарлз, принц Уэльский, его старший сын Уильям, герцог Кембриджский, и старший сын последнего принц Джордж. Фото 2013, 2016 и 2019 годов

Старший внук королевы, принц Уильям, герцог Кембриджский, заметно опережает своего отца: его рейтинг на 20% выше. Уильям и его жена, герцогиня Кейт – самые популярные члены королевской семьи после Елизаветы II. В последние годы их репутация заметно улучшилась благодаря патронируемым ими кампаниям помощи бездомным и людям с психическими проблемами. Сыграл свою роль и контраст между поведением Уильяма и Кейт, с одной стороны, и его младшего брата принца Гарри и его жены Меган Маркл – с другой. "Бунт" Гарри и Меган против условностей двора и их демонстративный отказ от исполнения обязанностей членов королевской семьи не нашел понимания у значительной части общества. Старший из принцев, напротив, заслужил репутацию человека, который ищет баланс между традициями и новым, более демократичным и открытым обликом, который он хотел бы придать монархии в будущем. "Он понимает, что монархия представляет собой нечто вневременное, то, что находится над всеми нами, и что многим людям нравится эта магия и театральный элемент монархии", – рассуждает в интервью Reuters Мигель Хед, много лет работавший помощником принца Уильяма.

Пока поводов для особых опасений у династии Виндзоров нет: по опросам, 60% британцев выступают за сохранение монархии, и лишь 27% заменили бы ее республикой. Правда, в Шотландии, часть населения которой выступает за выход из состава Соединенного королевства, монархию поддерживают лишь 45%. Лидер шотландских националистов Никола Стёрджен ранее заявляла, что если ее стране удастся в результате референдума восстановить независимость, до тех пор, пока жива Елизавета II, вопрос об изменении формы правления ставиться не будет. А вот дальше...

Есть и другие тревожные факторы. Среди молодого поколения британцев (в возрасте от 18 до 24 лет) число противников монархии в прошлом году превысило долю ее сторонников: в пользу избираемого главы государства высказался 41% опрошенных в этой возрастной категории, за короля или королеву – 31%.

Елизавета II взошла на престол, когда распад Британской империи только начинался. 70 лет спустя этот процесс заканчивается уже на символическом уровне. В прошлом году Барбадос, одно из бывших владений Британии в Карибском море, был официально провозглашен республикой, королева перестала быть главой этого государства, пусть и номинальной. В Канаде, где за британским монархом пока сохраняется этот статус, растут республиканские настроения: лишь 21% опрошенных хотел бы в будущем сохранения монархии. Наконец, в Австралии по итогам недавних выборов премьер-министром был избран Энтони Албаниз, политик, не скрывающий своих республиканских убеждений. В его кабинете впервые появилась специальная должность – заместитель министра по делам республики. Правда, на референдуме в 1999 году большинство австралийцев высказались за сохранение монархии, но если верить опросам, проводившимся в последние годы, теперь республиканцев в стране больше, чем монархистов.