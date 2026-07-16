Британия инвестирует средства в поставку Киеву истребителей Gripen

Великобритания намерена инвестировать 300 миллионов евро в поставку Украине современных шведских истребителей Gripen. О решении в четверг в ходе визита в Киев объявил британский премьер Кир Стармер. Как отмечает Reuters, это стало одним из последних заявлений Стармера о поддержке Киева перед уходом с поста главы британского правительства.

Средства выделяются на поддержку в оснащении Украины эскадрильей из 16 истребителей Gripen к 2029 году. Выступая в украинской столице, Стармер отметил, что Великобритания будет сотрудничать со Швецией для передачи самолетов, призванных помочь Украине защититься от российских атак.

На сайте британского правительства отмечается также, что инвестиции обеспечат поддержку примерно 5000 рабочих мест более чем в 50 базирующихся на британской территории компаниях, участвующих в программе Gripen.

"Британия всегда была и остается с Украиной, и мы это чрезвычайно ценим", - заявил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к Стармеру на пресс-конференции в Киеве. Зеленский подписал указ о награждении Кира Стармера орденом Свободы "за выдающийся личный вклад в развитие украинско-британских отношений, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Кир Стармер покидает пост главы правительства Великобритании в понедельник. Его преемником станет бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем. 17 июля Бернем, как ожидается, будет официально избран лидером Лейбористской партии.

В июне шведский производитель оборонной продукции Saab подписал контракт на поставку Украине 16 истребителей Gripen E; стоимость сделки составляет около 2,5 млрд долларов. Соглашение предполагает обучение пилотов и инженеров, поставку тренажеров, запасных частей и другого оборудования, необходимого для эксплуатации воздушного судна.



