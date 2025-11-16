Британия увеличит срок получения ПМЖ для нелегалов с пяти до 20 лет

Правительство Великобритании ужесточает миграционную политику, увеличив срок ожидания постоянного вида на жительство для нелегальных мигрантов с пяти до 20 лет. Об этом заявила министр внутренних дел Шабана Махмуд в интервью The Sunday Times.

По словам министра, решение направлено на то, чтобы прекратить практику "золотого билета" для просителей убежища и остановить нелегальную миграцию, которая "разрывает страну на части".

Новые правила устанавливают 20-летний срок для нелегально прибывших мигрантов – самый долгий в Европе – и 10-летний срок ожидания ПМЖ для беженцев, приезжающих по новым легальным программам. Кроме того, статус беженца станет временным и будет пересматриваться каждые 30 месяцев.

Как подчеркнула Махмуд, цель правительства – объединить страну и восстановить контроль над границами.

Британский план разработан по образцу реформ в Дании, где количество заявлений на убежище сократилось до 40-летнего минимума, а 95% заявителей получают отказ, пишет The Sunday Times.