Британия ввела санкции против офицеров ГРУ и российских хакеров

Великобритания в пятницу объявила о введении санкций против более чем 20 российских сотрудников спецслужб, хакеров и организаций, обвинив их в ведении "постоянной кампании вредоносной киберактивности", направленной на дестабилизацию Европы. Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Великобритании, под ограничения попали три подразделения российской военной разведки (ГРУ) и 18 её офицеров, включая тех, кого Лондон считает причастными к ударам по Мариуполю в ходе войны в Украине, а также к слежке за бывшим разведчиком Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией перед их отравлением нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2018 году в Солсбери.

"Сотрудники ГРУ ведут кампанию по дестабилизации Европы, подрыву суверенитета Украины и созданию угрозы безопасности британских граждан", — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

По данным британских властей, Россия также осуществляла кибератаки на СМИ, телекоммуникационные компании, политические и демократические институты, а также на энергетическую инфраструктуру королевства.

Помимо санкций против подразделений ГРУ, британский МИД ввёл ограничения в отношении трёх руководителей проекта "Африканская инициатива", который, как утверждается, представляет собой финансируемую Россией фабрику контента, осуществляющую информационные диверсии в странах Западной Африки.

В последние месяцы Великобритания значительно увеличила военные расходы, пересматривая подход к вопросам обороны на фоне растущих угроз, в том числе со стороны России, а также с учётом рисков, связанных с ядерной безопасностью и кибербезопасностью.