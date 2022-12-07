Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Британская ассоциация тенниса оштрафована за недопуск россиян

Профессиональная ассоциация мужского тенниса (АТР) оштрафовала британскую теннисную ассоциацию (LTA) на 850 тысяч фунтов стерлингов - это чуть менее миллиона долларов. Причиной стал отказ британцев допустить на проходящий в Лондоне Уимблдонский турнир и другие турниры летнего сезона 2022 года спортсменов из России и Беларуси. АТР также предупредила, что если российским и белорусским теннисистам запретят соревноваться в Великобритании и следующим летом, LTA может быть исключена из международной ассоциации.

Ранее LTA уже была оштрафована на 620 тысяч фунтов международной ассоциацией женского тенниса (WTA) - тоже за недопуск российских и белорусских теннисисток на британские соревнования.

В LTA заявили, что глубоко разочарованы "отсутствием сочувствия" к происходящему в Украине со стороны международных теннисных ассоциаций. Пресс-секретарь LTA Мишель Донелан подчеркнула, что большая часть спортивного сообщества "плечом к плечу осуждает неспровоцированные и варварские действия Путина в Украине. Нельзя использовать спорт, чтобы легитимировать это смертоносное вторжение, и спортсменам, представляющим Россию и Беларусь, должно быть запрещено выступать в других странах." Она добавила, что LTA будет оспаривать решения о штрафах.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах также не согласился с решением LTA отстранять от соревнований российских и белорусских теннисистов. "Кому и где участвовать в спортивных мероприятиях, не должно зависеть от позиций правительств и в целом от политики. Решения должны приниматься, исходя из спортивных качеств," - сказал он.

При этом многие спортивные федерации после российского вторжения в Украину наложили запрет на участие спортсменов из России, а иногда также из Беларуси, в соревнованиях под их эгидой. Международная АТР не запрещает спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

Суммы, которые LTA выплатит в качестве штрафов, АТР намерена перечислить Украине в качестве гуманитарной помощи.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG