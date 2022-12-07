Британская ассоциация тенниса оштрафована за недопуск россиян

Профессиональная ассоциация мужского тенниса (АТР) оштрафовала британскую теннисную ассоциацию (LTA) на 850 тысяч фунтов стерлингов - это чуть менее миллиона долларов. Причиной стал отказ британцев допустить на проходящий в Лондоне Уимблдонский турнир и другие турниры летнего сезона 2022 года спортсменов из России и Беларуси. АТР также предупредила, что если российским и белорусским теннисистам запретят соревноваться в Великобритании и следующим летом, LTA может быть исключена из международной ассоциации.

Ранее LTA уже была оштрафована на 620 тысяч фунтов международной ассоциацией женского тенниса (WTA) - тоже за недопуск российских и белорусских теннисисток на британские соревнования.

В LTA заявили, что глубоко разочарованы "отсутствием сочувствия" к происходящему в Украине со стороны международных теннисных ассоциаций. Пресс-секретарь LTA Мишель Донелан подчеркнула, что большая часть спортивного сообщества "плечом к плечу осуждает неспровоцированные и варварские действия Путина в Украине. Нельзя использовать спорт, чтобы легитимировать это смертоносное вторжение, и спортсменам, представляющим Россию и Беларусь, должно быть запрещено выступать в других странах." Она добавила, что LTA будет оспаривать решения о штрафах.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах также не согласился с решением LTA отстранять от соревнований российских и белорусских теннисистов. "Кому и где участвовать в спортивных мероприятиях, не должно зависеть от позиций правительств и в целом от политики. Решения должны приниматься, исходя из спортивных качеств," - сказал он.

При этом многие спортивные федерации после российского вторжения в Украину наложили запрет на участие спортсменов из России, а иногда также из Беларуси, в соревнованиях под их эгидой. Международная АТР не запрещает спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

Суммы, которые LTA выплатит в качестве штрафов, АТР намерена перечислить Украине в качестве гуманитарной помощи.