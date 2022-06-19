Начальник Генштаба: Британия должна готовиться к новой войне в Европе

Новый начальник Генштаба британской армии генерал сэр Патрик Сандерс заявил, что в свете войны России в Украине британские войска должны быть готовы к боевым действиям против России. По его словам, вторжение России в Украину стало для всей Европы началом "новой эры небезопасности".

Сандерс отметил, что ранее задачей британской армии было защищать саму Великобританию, но если противостояние с Россией обострится, британские войска должны быть готовы воевать вместе с союзниками и на европейском континенте.

Патрик Сандерс вступил в должность в понедельник, сменив предыдущего командующего - генерала сэра Марка Смита. Обращаясь к армии, Сандерс заявил, что стал первым с 1941 года главой Генштаба, который принимает командование в ситуации угрозы большой войны на европейском континенте. "У нас есть срочная необходимость создать армию, способную сражаться плечом к плечу с союзниками и победить Россию". Речь не идёт об отправке британских военных в Украину.

До начала вторжения России в Украину Великобритания последовательно сокращала свои вооружённые силы: так, к январю 2022 года личный состав британской армии был урезан приблизительно на 20%, в первую очередь за счет рядовых бойцов, а не офицеров. Таким образом, генерал Сандерс на данный момент командует самой малочисленной армией в истории Соединенного Королевства за 300 лет: всего 73 000 военнослужащих. Однако сейчас европейские политики признают, что после начала российско-украинской войны они должны укреплять военный потенциал своих стран.