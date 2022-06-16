Министры НАТО договорились о поддержке Украины и своей защите

Российская агрессия меняет правила игры, поэтому задача НАТО - поддерживать убедительное сдерживание и мощную оборону. Об этом заявил генеральный секретарь военного союза Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран НАТО.

По словам Столтенберга, министры на встрече договорились скоординировать усилия по дальнейшей поддержке Украины в её противостоянии с Россией и укреплению потенциала коллективной защиты НАТО. Это означает развертывание дополнительных боевых формирований для укрепления восточного фланга союза, а также увеличение запасов вооружений для повышения его обороноспособности.

Украинское руководство на фоне непрекращающихся боевых действий просит выделить её больше оружия. Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украине, среди прочего, срочно нужны не менее тысячи гаубиц, 300 систем залпового огня и 500 танков.

Встреча министров обороны предшествует саммиту НАТО в Мадриде в конце месяца. На нём будет согласована новая стратегическая концепция военно-политического союза. В ней будет изложена общая позиция в отношении Росси и ответы на вызовы Китая.