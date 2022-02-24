Лондон вводит санкции против "Аэрофлота" и ВТБ

Великобритания вводит санкции против российского авиаперевозчика "Аэрофлот" из-за российской военной операции на территории Украины. Компании запретят совершать посадки в британских аэропортах. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Кроме того, Лондон вводит ограничения в отношении всех крупнейших российских банков и незамедлительно замораживает активы ВТБ. Новые санкции затрагивают Ростех, Уралвагонзавод, Сибур, Промсвязьбанк и ряд других корпораций. По словам Джонсона, Россию стоит выдавить из мировой экономики.

Следом за Великобританией о санкциях против России заявила Канада. В списке 58 физических лиц и компаний, сообщил премьер-министр Джастин Трюдо.

На этом фоне ВТБ принял решение о продаже неконтролирующей доли в 46,29 процентов акций в Кипрском RCB Bank.

C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов. Идут бои в Донбассе, под Харьковом, на севере Украины, сообщается о российском десанте под Киевом и проникновении на территорию страны российских войск из аннексированного Крыма. Вооруженные силы Украины оказывают сопротивление, есть информация о десятках погибших с обеих сторон.

В результате обстрелов жилых кварталов появились и жертвы среди гражданского населения, точное их число неизвестно. США, Евросоюз, другие страны осудили российскую агрессию и заявили о введении в ближайшее время самых жестких санкций против Кремля.

Президент России Владимир Путин, объявляя военную операцию, сообщил, что Москва не ставит целью оккупацию Украины и наносит удары только по военной инфраструктуре.

На встрече с представителями бизнеса 24 февраля Путин назвал вооружённое вторжение "вынужденной мерой". "Нам не оставили шансов поступить иначе" - сказал он, посетовав на то, что страны Запада "не сдвинулись ни на миллиметр" в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.

Лидеры "Группы семи" осудили ввод российских войск на территорию "ДНР" и "ЛНР", назвав это грубым нарушением международного права. Российская агрессия в отношении Украины представляет серьезную угрозу мировому сообществу, последствия которой выходят далеко за пределы Европы, говорится в заявлении.