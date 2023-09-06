Второй по населению город Британии объявил о своём банкротстве

Бирмингем - второй по численности населения город Великобритании - объявил о своём банкротстве. Об этом во вторник сообщил городской совет. По ожиданиям чиновников, дефицит городского бюджета в 2023-24 финансовом году составит около 87 миллионов фунтов стерлингов (примерно 109 миллионов долларов).

Вопрос о банкротстве встал после того, как общая сумма исков к городу о неравенстве заработной платы дошла почти до миллиарда долларов. В городской казне нет средств на выплаты такого масштаба.

Как отмечает Би-би-си, число исков к городу о неравенстве в зарплатах стало массовым более 10 лет назад. Их авторы являются государственными служащими: среди них сотрудники городской и районных администраций, учителя, библиотекари и работники социальных служб. Значительную часть истцов составляют женщины, доказавшие в суде, что получают меньше премий и других положенных выплат, чем мужчины на тех же должностях - в особенности в традиционно "мужских" профессиях, таких, как мусорщики или судебные приставы.

Заместитель главы городского совета Бирмингема Шерон Томпсон признала, что город не способен расплатиться по всем искам, которые она назвала "финансовым мародёрством". Она также заявила, что к банкротству привели растущие расходы на социальную помощь взрослому населению и резкое падение доходов бизнеса в результате инфляции.

В результате банкротства город может приостановить большинство своих трат, оставив только расходы на минимальное поддержание инфраструктуры.