Одобрение британского премьера рухнуло из-за её экономического плана

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс за месяц своей работы стала самым непопулярным лидером Консервативной партии. Уровень одобрения Трасс обрушился из-за её экономической политики. Это следует из опроса международного исследовательского центра YouGov.

Согласно свежим данным, положительно оценивают политику Трасс 14% опрошенных британцев, отрицательно – 73%. Таким образом, одобрение Трасс находится на уровне -59% – это ниже, чем у её предшественника Бориса Джонсона перед его объявлением об отставке.

Среди сторонников Консервативной партии, которую возглавляет Трасс, уровень её поддержки выше – 30%, хотя за последнюю неделю резко упал и он: на 20 п. п. с 55% одобряющих.

Недовольство британцев вызывают меры Трасс по преодолению кризиса стоимости жизни в Великобритании, вызванного вторжением России в Украину, пандемией COVID-19 и глобальным экономическим кризисом.

Предложенный правительством Трасс "мини-бюджет" в частности предусматривал снижение базовой ставки подоходного налога с 20% до 19%, а для высокооплачиваемых сотрудников – с 45% до 40% и отмену запланированного повышения корпоративных налогов. Разницу, как и ранее объявленные планы по заморозке цен на электроэнергию, рассчитывали компенсировать за счёт внешних заимствований.

Из-за этих планов Трасс критики назвали её "Робином Гудом наоборот", обвинив в поддержке богатых, а не бедных. После публикации "мини-бюджета" британский фунт опустился до рекордного минимума, ставки по ипотеке выросли – Банку Англии пришлось срочно вмешиваться. Аналитики утверждали, что это падение временное, однако через несколько дней Трасс отказалась от снижения налогов для богатых.

Приоритетом для Трасс, по её собственным словам, является рост экономики Великобритании, в то время как от неё ждут финансовой помощи британцам, чьи расходы на электроэнергию, продукты питания и кредиты существенно выросли на фоне экономического кризиса.