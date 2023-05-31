Бросивший коктейль Молотова в здание ФСБ получил 8,5 лет колонии

Южный окружной военный суд приговорил к восьми с половиной годам заключения жителя Волгоградской области Игоря Паскаря, который бросил бутылку с зажигательной смесью в здание ФСБ в Краснодаре. Его признали виновным в совершении теракта и вандализме по мотиву политической ненависти. Об этом сообщает "Зона солидарности".

Ранее такой срок для подсудимого запрашивал прокурор. Первые три года Паскарь проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Поводом для уголовного дела стал символический поджог здания ФСБ в Краснодаре. 14 июня 2022 года Паскарь бросил коктейль Молотова в дверь центрального входа в здание ФСБ в Краснодаре. В результате загорелся коврик для ног. Его потушили сами сотрудники. После этого он нарисовал на щеке украинский флаг, через несколько минут его задержали сотрудники полиции. Паскарь назвал свою акцию антивоенной.

На заседании суда, который отправил его в СИЗО, Паскарь рассказал , как его пытали после задержания: “В руки положили гранату или её муляж и сказали, что выдернут чеку; к голове приставили ствол и стали угрожать, что выстрелят”. До этого, по его словам, в здании ФСБ ему на голову надели мешок, бросили на пол и избивали ногами, а также пытали током, требуя назвать имена "украинских кураторов". Во избежание дальнейших пыток он выдумал персонаж по имени Александр Вольф.

Паскарь назвал свою акцию антивоенной. "Я не воин-террорист, чтобы скрываться. Я хотел высказать свое мнение, это был крик. Я простой человек, простой работяга, как и те, кто живет в Украине, в зоне "СВО". Я принес себя в жертву режиму, но я не террорист", — объяснял он свой поступок в разговоре с "Медиазоной".

В августе стало известно, что в отношении Паскаря возбудили уголовно дело о вандализме за поджог баннера с буквой Z и надписью "Своих не бросаем" в Краснодаре.