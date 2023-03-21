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Жителя Ижевска оштрафовали за бросок краской в "народный символ" Z

Суд в Ижевске оштрафовал местного жителя Константина Митина на 30 тысяч рублей за повреждение символа Z, который ассоциируется с войной в Украине.

Согласно приговору, в ночь на 24 февраля 2023 года – годовщину полномасштабного вторжения России в Украину – Митин бросил банку с красной краской в большое изображение Z на фасаде театра. Суд назвал Z "народным" или "общепринятым" символом войны в Украине.

Тем самым, счёл суд, Митин "пытался выразить протест и негативное отношение" к вторжению на территорию соседней страны. Суд обвинил его в дискредитации российской армии. Митин, как утверждается, полностью признал вину.

  • В России Z считается неофициальным символом военной агрессии против Украины. Его наносят на российскую технику, которая участвует во вторжении в Украину. Символ неоднократно использовали на акциях в поддержку войны, в том числе с участием детей. Литеру Z рисовали на дверях квартир тех, кто выступает против войны в Украине. Z размещали даже на курином филе.
  • В мае 2022 года Минобороны России сообщило, что литеры Z и V - первоначально тактические знаки, которыми обозначалась участвовавшая во вторжении российская техника - не являются официальными воинскими символами и не несут специальной нагрузки.
  • Ранее краснодарца оштрафовали на 30 тысяч рублей за плевок на Z.

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