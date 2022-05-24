Будущее как прошлое. Александра Вагнер - об акциях и реакциях

У нас на глазах повторяется прошлое, и это ещё раз свидетельствует о давнем горьком выводе: история ничему не учит. Свидетельства этого видны повсюду: в лентах новостей контролируемых Кремлём СМИ появляются словно невзначай брошенные сообщения о том, что дескать два процента британцев вынуждены пропускать один раз в день прием пищи из-за экономического кризиса. Россиян, тех самых "бедных жертв нынешней войны", постепенно подготавливают к старым временам, когда по телевизору им только и рассказывали о безработице в Америке или бездомных в Западной Европе. Всё это стало реакцией на внешние события, а не продуманной политикой, не ответом на вопрос о том, как развиваться России и её соседям в будущем.

Украина в этом сыграла свою роль. Я даже не говорю о войне, скорее о самом факте существования такого государства у России под боком. Мы привыкли говорить о том, что Россия в последнее десятилетие влияла на Украину, и это стало одна из причин, по которой Украина так яростно сопротивлялась российскому воздействию. Но что если посмотреть на это с другой стороны: ведь и Украина оказывала влияние на Россию, именно такое влияние вызвало реакцию российской элиты - агрессивную войну.

Без мирной России мир в Европе невозможен, осталось понять, как именно Европе получить мирную Россию

В первые дни войны многие украинцы удивлялись тому, что на улицы российских городов не вышли хотя бы сотни тысяч протестующих. Многие говорили: если бы на Красная площадь, как в свое время на площади Независимости в Киеве, оказалась заполненной негодующими гражданами, то разогнать такой протест было бы невозможно. Но давайте вспомним, сколько человек вышло на Красную площадь после ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году? Восемь, и мы знаем имя каждого. Сейчас по всей огромной стране протестуют несколько тысяч человек. Путин испугался Майдана, но прелюдией к этому его страху стало возникновение "белоленточного" движения. Кремль испугался стихийного протеста несогласных, чей настойчивый голос может изменить ход событий истории. Для Украины аннексия Крыма стала наказанием за Евромайдан. Не зря сегодня некоторые наблюдатели говорят: решение отобрать у соседней страны полуостров было непродуманным заранее, стихийным - чтобы впредь другим было неповадно. Недавние события в Казахстане показали: эта реакция повторяется.

Война против Украины привела к более резкому возврату России в прошлое. Этот возврат не столь карикатурен, как может показаться на первый взгляд. Всё это уже было: бабушка с красным знаменем, которой быстро соорудили памятники, оказалась жертвой российской же войны. Её дом поврежден обстрелами; старушке пришлось осознать, что страна, воспользовавшаяся её – вполне возможно, чистосердечным порывом – даже не поинтересовалась тем, в каких условиях она живет и нельзя ли ей чем-то помочь. Элитам ведь и в советское время жилось хорошо, будут они жить в России точно также и сейчас, несмотря на санкции. А обычные бабушки со знаменами в руках будут страдать от недостатка лекарств, отсутствия канализации и элементарной социальной помощи.

Может, именно поэтому Украина так отчаянно и бежала от России? Россия превратилась в источник постоянной нагетивной реакции, но не в пример для подражания, за которым стоит броситься без оглядки на обстоятельства. Что могла предложить Россия, желавшая восстановить имперский Советский Союз в новой форме, всем остальным? Реставрацию прошлого, но не идею будущего. Идея будущего работала не только в случае Украины, но и других стран, которые, как только появилась такая возможность, стали пополнять список членов Европейского союза. Дело в данном случае вовсе не в расширении НАТО, именно поэтому Владимир Путин вполне благосклонно отнесся к перспективе вступления в Севератлантический альянс Швеции и Финляндии. Обе эти страны уже давно являются частью Евросоюза, и НАТО становится для них лишь символическим зонтиком безопасности. Ведь и до решения вступить в альянс было понятно: вздумай Путин напасть на эти страны, – им помогут не остаться в беде.

Так что же могла предложить все эти годы Россия в поддержку своей реактивной идеи "Русского мира" (читай, возврата в СССР)? Только военную силу, только страх. Страхом в Кремле манипулировали и в прошлом, когда подконтрольные СССР страны соцлагеря боялись советских танков. Боялись настолько, что чехословацкие политики накануне вторжения-1968 подписали заранее в Москве все документы, которые потребовали у них "старшие братья".

Украину пытались запугать несколько раз: сначала Крым, потом Донбасс. Ничего не помогало, Украина отдалялась от России все быстрее и быстрее. Она превратилась в определенной степени и в "альтернативную Россию": здесь говорят не только по-украински, но и по-русски, здесь живут многие свободно мыслящие российские граждане, некоторые уроженцы России в Украине занимают чиновничьи посты. Демократия, горизонтальные общественные связи – всё это было в Украине задолго до того, как начался протест на Майдане. Этот протест стал возможен именно благодаря тому, что Украина была другой, но одновременно похожей на Россию. А раз такие похожие люди могут жить по-разному, то со временем такая же идея могла бы возникнуть и у россиян. Путин сделал все, чтобы этого не произошло. Чтобы "мать городов русских" осталась либо в его полицейской власти, либо была разрушенна до основания. И чтобы граждане подконтрольной ему территории, россияне, тоже боялись. Не зря российские государственные СМИ так много лет пестовали страх возвращения в 1990-е, времени, когда Россия стала частью Европы, а не Евразии. Тогда на недолгое время в России возник новый образ будущего, образ объединенной Европы. Но война в Украине разорвала в клочья Основополагающий акт Россия – НАТО, по сути договор о мире. Москва предложила вернуться назад, в прошлое, к полюсам "холодной войны".

Нынешний итог ужасен. Война не нужна ни россиянам, ни украинцам. Гибнут и военные, и гражданские, и в этом смысле у этой войны не может быть победителя. Вопрос только в том, как теперь, после такого количества жертв, остановить боевые действия. Понять Украину, которая не хочет на ультимативных условиях садиться за стол переговоров, можно: как договориться, если уже погибли и продолжают гибнуть мирные люди, если разрушены до основания города и сёла, если миллионы уехали в эвакуацию или эмигрировали? Не удивительно, что слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что не стоит унижать по окончании войны ни одну из сторон, в Киеве встретили резко негативно, усмотрев в этом призыв не унижать Путина. А вопрос, какой будет Россия после нынешней войны, остается открытым. Без мирной России мир в Европе невозможен, осталось понять, как именно Европе получить мирную Россию.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода



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