"Еще трупы из завалов не достали". Блогеры о визите Кириенко в Мариуполь

Руины Мариуполя посетили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и генеральный секретарь "Единой России" Андрей Турчак, в компании главы "ДНР" Дениса Пушилина, обеспечив российскую пропаганду сюжетами на недели вперед.

"Деукраинизация" города идет полным ходом, отчиталась пропаганда. При этом российские войска усилили обстрел территории завода "Азовсталь", где по-прежнему остаются заблокированными как украинские военные, так и мирные горожане.

Андрей Мальгин

Новая тема российской пропаганды.

Счастливые, освобожденные от своих домов жители разрушенного Мариуполя приветствуют освободителей: С.Кириенко, А.Турчака и Д.Пушилина. Освободители обещают построить для счастливых жителей Мариуполя новые дома, а также благоустроить улицы города, убрав с них трупы в ближайшие дни, предшествующие Дню Великой Победы.

Нина Большакова

Они трупы из завалов не достали, бомбят мирных на "Азовстали", а пропаганда прет вперёд полным ходом. Улицы уже переименовывают, заменяют таблички, даже с тем же названием, на русские. Значит, готовились заранее. Фантастические ублюдки

Скоро Война

Путин к 9 мая хочет добить "Азовсталь", чтобы преподнести это как "победу", считает советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

Штурм завода продолжается уже третьи сутки. Несмотря на то, что ещё в апреле Путин поручил Шойгу не проводить штурм.

Пока не отметился в Мариуполе разве что Дмитрий Киселев - хотя это, вероятно, дело времени.

Майкл Наки

70 дней идет безумная война, развязанная Путиным, и останавливаться он, похоже, не собирается. Хотя никаких успехов не достигнуто. О “захвате Донбасса” уже не может идти и речи, а различные аналитики соревнуются в апокалиптичности прогнозов к 9-му мая. Кто-то ждет ядерных ударов, кто-то массовой мобилизации, но абсолютно всем очевидно, что Путин войну проигрывает. Поэтому так активно привлекают пропагандистов, дабы представить победой уничтожение города Мариуполь. И даже отправляют туда бойца микрофонного фронта Владимира Соловьева. Увы, несмотря на то, что он был легитимной военной целью, так как на нем не было знаков отличия прессы, он, судя по всему, оттуда уже вернулся. Но в скором времени туда обещал съездить Киселев.

Зато Владимир Соловьев попозировал в полном защитном комплекте и привез домой в качестве сувенира противотанковую ракету.

Ксения Собчак

Военный инструктор Соловьёв принёс в студию британское противотанковое оружие из Мариуполя.

Кому-нибудь удалось посчитать, сколько он там на фронте пробыл? Я ставлю на то, что меньше суток.

Анастасия Частицына

Соловьев в Мариуполе - это был наш ответ Анджелине Джоли. Ну, чем богаты... Надеюсь, Тина Канделаки испытала наконец вожделенный квант-экстаз (если кто не в курсе, Джоли её не впечатлила, даже, так сказать, разочаровала). Если нет, то можно показать ей еще раз в каком-нибудь еще аутфите.

Лоялистские телеграм-каналы в один голос пишут о том, что Мариуполь решено как можно скорее сделать частью "ЛДНР". При этом в Кремле не определились с тем, присоединять ли "ЛНР" и "ДНР", а с ними - и "освобожденные территории", к России: предполагалось, что это решится на "референдумах", однако их проведение то и дело откладывается, утверждает Би-Би-Си.

Сергей Марков

Это сигнал для людей, что Россия отсюда никогда не уйдёт

Сергей Кириенко посетил Мариуполь. Это показывает, что Мариуполь будет частью России уже в ближайшем будущем. Все дома и коммуникации в Мариуполе будут восстановлены. Недавно уже Кириенко посещал Донецк и Луганск. Это сигнал для людей, что Россия отсюда никогда не уйдёт и люди могут быть спокойны. Сергея Кириенко конечно тоже очень ждут в Херсоне и Мелитополе.

Кирилл Шулика

Видимо, что-то решают по политической интеграции, Кириенко именно по этой части ответственный, в том числе за ЛНР и ДНР.

Мейстер

Кириенко сообщил об отмене парада Победы и марша Бессмертного полка в республиках Донбасса в этом году – и причины понятны: учитывая, что основные города ЛДНР до сих пор в пределах досягаемости украинских ракетных (а в некоторых случаях и артиллерийских) обстрелов, парад и демонстрация стали бы мишенями для террористов, в которых все больше превращаются вооруженные силы Украины.

Время для парада настанет - после того, как территория республик будет полностью освобождена, украинская армия лишится возможности их обстреливать, а жизнь на освобожденных землях вернётся в норму.

И да, визит Кириенко и Турчака в Мариуполь - хороший знак того, что республики Донбасса возвращаются домой.

Захар Прилепин

Уверен, уже идут консультации, когда на территории приедет Сам

В Мариуполе подряд - Соловьев (а он, конечно, государственный человек по факту), Турчак, Кириенко (вообще немыслимо было ещё позавчера).

Помню, в прежние времена за целые годы (!) - приехал раз Сурков в Донецк, но втайне, его никто из простого народа не видел: залетел и пропал.

Не то что глава «ЕР» - но даже и Жириновский с Зюгановым всё больше издалека ратовали за Донбасс - впрочем, всё-таки помогали, чем могли, не бросали.

Но сейчас это вынесено на сверх-уровень. Демонстрируется не только военная, но полная политическая принадлежность Мариуполя.

И первым делом мы поставили там памятник бабушке с красным флагом. Значит, ещё и символическая принадлежность явлена.

И, уверен, уже идут консультации, когда на территории приедет Сам.

Когда надо, тогда и приедет.

С участием Сергея Кириенко в Мариуполе открыли памятник старушке с красным флагом, которую российская пропаганда сделала символом этого "освободительного похода".

В прокремлевских СМИ пишут, что пожилая женщина вышла к украинским военным с флагом СССР, который отказалась обменивать на гуманитарную помощь. Многие комментаторы между тем были не уверены, что пожилая женщина понимала, кто перед ней.

Украинские СМИ отыскали Анну Ивановну Иванову, и она заявила им, что действительно считала, что встречает российских солдат, а красный флаг захватила, чтобы они смиловались и "не громили" ее село. Теперь, когда ее дом разрушен, она забросила красный флаг подальше, пишут украинские СМИ.

Но прокремлевские комментаторы этому так просто не поверят.

Makarenko 🅉 Donetsk

Ох, Киев взял в заложники бабушку Аню с Харьковщины

При этом, они провернули свою "дежурную схемку": сами же засадили из миномета по дому стариков, ничего толком не показали, но ожидаемо обвинили Россию

Сергей Марков

Бабушка подставная, фальшивая

Конечно, мы все понимаем, что СБУ просто выбили эти слова из бабушки. Наверное угрозами. А может быть и реально били. Фашисты же.

И все таки это горько. Когда наших героев заставляют даже под пытками предавать наше знамя победы над фашизмом.

Но оказалось, мы не правы. Оказалось, СБУ не смогли пока найти бабушку. Или не смогли пытками добиться от нее ничего.

СБУ просто сняли похожую на бабушку героиню, другую бабушку. Разные эксперты провели анализ походки и голоса и сделали вывод, - это фейк СБУ. Бабушка подставная, фальшивая.

Бабушка с красным флагом Победы остается героем нашего времени.

Образ "бабушки с флагом" действительно живет теперь собственной жизнью, не имеющей отношения к личности и истории Анны Ивановны.

Кирилл Мартынов

Вообще, у пропаганды плохо с символами и героями, единственный официальный герой Делимханов, большинство остальных в буквальном смысле слова прячут лица. Зачем была начата война, никто так и не объяснил, даже поиски нацистов кончились ничем. Российская Федерация как инфернальный Портос дерется просто потому что дерется, ведь иначе имперский ресентимент разорвет ее изнутри, и обратной дороги нет.

В русском антимире этот конкретный человек и вообще конкретные люди не имеют никакого значения

Поэтому целый замглавы администрации президента Кириенко открывает в Мариуполе памятник бабушке с флагом. Что за бабушка, его совершенно не беспокоит, у нее нет имени и фамилии, это просто безымянный символ того, что в "чем-то главном мы правы". Сама бабушка находится в это время в госпитале в Украине, ее дом уничтожен, по всей видимости, российским снарядом, и зовут ее Анна Ивановна Иванова.

Украинские эксперты говорили, что в Харькове сейчас работают волонтерские службы, пенсии пожилым людям выплачивают, по домам и квартирам разносят продукты и лекарства. Тут какая-то коренная проблема, столкновение миров.

В одном мире важна жизнь и здоровье конкретной Анны Ивановны, ее нужно накормить и лечить во время войны. В русском антимире этот конкретный человек и вообще конкретные люди не имеют никакого значения. Важен символ, флаг, неизвестная бабушка, которая олицетворяет право антимира уничтожать города.

Мариупольский памятник, как и смысловое наполнение нового "символа освобождения", стали темой множества саркастических комментариев.

Некоторые блогеры даже видят в статуе сходство с автором нынешнего кошмара.

Аббас Галлямов

Памятник Путину в женском платье. Намекают на судьбу Керенского.

Максим Дбар

Похоже ведь. Если на Путина надеть платок и дать в руки флаг, то... В общем, когда наконец произойдет то, чего ждет значительная часть человечества, то даже вопросов не будет, какой памятник на могиле вождя ставить. Безумная бабка с советским флагом

Андрей Зубов

КИРИЕНКО ТОРЖЕСТВЕННО ВЫЗЫВАЕТ ПРИЗРАК БОЛЬШЕВИЗМА В СОЖЖЕННОМ МАРИУПОЛЕ

Александр Рыклин

Они скрывают от народа всю правду! Бабушку эту съели бендеровцы... И флаг съели....

Игорь Эйдман

Чёрная старуха с косой в виде кровавого флага мёртвого СССР приветствует оккупантов беззубой улыбкой.

Это сама смерть встречает российских вояк в Украине. Они сами так решили и ставят ее силиконовые статуи по всей оккупированной территории.

Это сама смерть встречает российских вояк в Украине

Старуха-смерть давно встретила СССР. Теперь она с отобранным у покойной страны флагом ожидает российскую оккупационную армию и сам путинский режим. Безмозглые оккупанты поклоняются образу ожидающей их смерти.

СССР - символ мертвечины, старуха - символ смерти. Символический ряд, выбранный путинским государством в качестве объекта поклонения, свидетельствует, что оно само внутренне мертво.

Терем-теремок

Неужели кто-то хочет вот такой пропагандой делать Россию симпатичной страной для тех, кто выбирает ЕС вместо ТС?

Всё, за что берутся советские дегенераты, превращается либо в УГ, либо в шапито. В оправдание советских дегенератов скажу: мы не виноваты. Просто мы такие несчастные люди, очень плохо воспитанные, с низким культурным уровнем, с исковерканным чувством прекрасного. Надо переждать, пока большая часть наших умрёт или сойдет с активной исторической сцены. Осталось последнее десятилетие. Дальше будет значительно проще - социальное влияние в стране получат новые русские (уже несоветские) поколения. В этом залог успеха России и русской нации.

Те, кто помнит Сергея Кириенко по девяностым годам, не перестают поражаться сложным изгибам его политической карьеры.

Мария Филимор-Слоним

Появление Сергея Кириенко в сопровождении Турчака и Пушилина в Мариуполе, на открытии идиотского недоразумения в виде памятника "бабушки с красным флагом" наводит на вопрос: а что, нельзя было ему, а тем более, его тезке Лаврову не позориться на старости лет и просто уйти? Или уже нельзя? Повязаны кровью?

Аркадий Сигал

Как я понял, объявившийся вчера в Мариуполе Кириенко и есть теперь главный куратор преступной украинской кампании Кремля и примкнувшего к нему глубинного народа. Если конечно он не был им изначально.

Вспомнил последние свои годы в Нижнем, тогда еще Горьком. В то время Сергей оказался в кресле секретаря обкома ВЛКСМ, если кто еще помнит эту дурацкую аббревиатуру.

Тишайший был, очень вежливый и внимательный комсомолец

Непосредственно в том кресле я его не видел и а кабинете не посещал. А вот он мой кабинет навестил пару раз. Поскольку трудился я зам. директора крупного учебного компьютерного центра, первого и тогда единственного в области. А Сергея жутко интересовали перспективы компьютеризации, как таковой. А также всевозможные подробности о конкретной технике, ее качестве, ценах и каналах поставки. Тишайший был, очень вежливый и внимательный комсомолец.

Чуть позже я узнал, что комсомольская номенклатура как раз получила возможность беспошлинного ввоза, говоря сегодняшним языком, всяческого харда и софта. И именно на этом направлении многие из них заработали свой первый оборотный капитал по пути во владельцы заводов, газет, пароходов, то есть в банкиры, олигархи и политики.

Грешным делом, когда я узнал о последнем назначении моего тогдашнего гостя, мелькнула на мгновение мысль о возможной либерализации путинской администрации. Но оказалось, что речь шла всего лишь о фашизации самого Кириенко.

Наталья Геворкян

Не помню уже, Дуня Смирнова Кириенко тоже включила в число уважаемой российской элиты? Кремлевская элита открывает памятник в Мариуполе, где российская армия с начала этой войны уничтожила больше людей, чем фашистская, где количество жертв исчисляется десятками тысяч.

Игорь Иртеньев

Первый заместитель главы администрации Президента РФ Сергей Кириенко прибыл с визитом с Мариуполь.

Мальчик Сережа подрастает быстро.

Вчера еще он был пионер,

Потом комсомолец, потом министр,

Сегодня Сережа — всем ребятам премьер.

Мальчик Сережа не похож на наших,

Мальчик Сережа совсем другой,

Мальчик Сережа слушается старших,

Головой кивает, шаркает ногой.

Но запомните, дети, слова правдоруба,

Пусть не станет это сюрпризом для вас —

У мальчика Сережи отличные зубы

И активный кислотно-щелочной баланс.

Любит Сережу дедушка Боря,

Ласковой рукою гладит по волосам,

И если не съест он Сережу вскоре,

То вскоре Сережа вас скушает сам.

1998

О том, что "взятие" Мариуполя и будет той победой, которую россиянам преподнесут как главное достижение российских войск к 9 мая, пишут многие комментаторы. Других российских достижений на территории разрушенного города можно не ждать, уверен украинский политолог Константин Батозский:

Назначение Сергея Кириенко “смотрящим” за нашими оккупированніми территориями – верный признак того, что их ожидает разруха, запустение и смерть.

Кто-то считает “владиленыча” великим управленцем. На самом деле – нет. Управлять болотами и не создать при этом ничего, имеющего хоть какую-то глобальную ценность, это надо постараться. Тем более, когда у тебя есть силовая дубина в руке, а в заднем кармане – еще вчера казавшийся безграничным кошелек.

В следующие месяцы кириенковские соколы засрут эфир бесконечными стратегиями развитий территорией, рисуя перед людьми, видевшими своими глазами ад и вынужденных теперь сосуществовать с чертями, светлые картинки великого большого, ордена трудового красного знамени, великого русского ни [чего]. Там будет и про стратегию восстановления промышленного потенциала, и про формирование перспективного кадрового резерва, и про кластеризацию территорий и прочие сказки для дураков.

Ничего человеческого там не было, нет и не будет

От этого бесконечного словоблудия в жизни наших людей на оккупированных территориях не изменится решительно ничего. Потому что ни одна задача развития Донбасса и Юга Украины (включая Крым) не может быть решена в изоляции от Украины. Никто не знает об этом лучше дончан, которые в 2012 г. принимали у себя в городе европейский футбольный чемпионат, а последние 8 лет живут в страхе, нищете и клоаке.

И ничего другого русский мир предложить этим людям не в состоянии. И принципиально не способен. Так что пусть нас не обманывает кириенковская близорукость, когда прищур заставляет слегка чуть-чуть улыбаться, выдавливая из людоеда некое подобие человеческого лица. Ничего человеческого там не было, нет и не будет.

А будет расширение списка наших врагов на пару-тройку дурачков, вообразивших себе, что могут управлять миром набором слов из сканворда “Тещин язык”. Речь идет о списке смертных врагов, разумеется. Ведь что стоят твои слова, если ты не готов за них умереть? Вот и готовьтесь.