Будущий канцлер Германии Шольц: угрозы в адрес Украины неприемлемы

В Германии три партии, которые составили новую правящую коалицию, во вторник подписали коалиционное соглашение. Подписи под документом поставили в Берлине будущий канцлер - представитель социал-демократов (СДПГ) Олаф Шольц, лидер партии "Союз 90-Зелёные", будущий министр иностранных дел Анналена Бербок, лидер Свободной демократической партии (СвДП), будущий министр финансов Кристиан Линднер, а также другие ведущие представители партий.

Новая коалиция, которая получила название "светофор" - по цветам участвующих в ней партий - сформирована по итогам сентябрьских выборов в Бундестаг. Первое место на них заняли социал-демократы, которым и достанется пост канцлера. В оппозицию - после 16 лет Ангелы Меркель на посту канцлера - уходят христианские демократы.

Ожидается, что Шольц будет утверждён новым главой кабинета уже завтра, 8 декабря. Выступая на пресс-конференции в Берлине, Шольц заявил, что все усилия новой коалиции сейчас потребуется направить на борьбу с кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.

На пресс-конференции Шольц также коснулся нынешней напряжённой ситуации в российско-украинских отношениях. Он заявил, что новое правительство Германии продолжит настаивать на неприкосновенности границ Украины и будет добиваться возобновления переговоров в Нормандском формате. По словам Шольца, в Германии обеспокоены сообщениями о передвижениях российских военных у границ Украины. По словам будущего канцлера, угрозы Украине силой неприемлемы. Шольц также заявил, что уверен, что именно такую позицию - общую для США и ЕС - донесёт до Владимира Путина Джо Байден в ходе их переговоров по видеосвязи вечером во вторник. Он также поддержал инициативу Байдена о саммите мировых демократий.

Три партии представили 177-страничное коалиционное соглашение 24 ноября. Несколько абзацев в нём посвящено отношениям с Россией. Подчёркивается, что Германия выступает за развитие этих отношений и видит в них большой потенциал, в том числе по таким важным для новой коалиции вопросам, как борьба с изменениями климата. В то же время, подчёркивается, что Германия будет требовать соблюдения Россией прав человека и других международных обязательств, в том числе по отношению к Украине. Новое правительство Германии намерено поддерживать российское гражданское общество и развивать связи с гражданами России - в частности, предлагается рассмотреть вопрос о безвизовом режиме для россиян моложе 25 лет, о расширении возможностей для россиян учиться и работать в Германии.