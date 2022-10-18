Букеровскую премию получил автор из Шри-Ланки Шехан Карунатилака

Букеровскую премию за лучший роман на английском языке получил 47-летний автор из Шри-Ланки Шехан Карунатилака. Наградой отмечено его произведение "Семь лун Маали Алмейды".
Жюри премии сравнило роман Карунатилаки с "поездкой на американских горках сквозь жизнь и смерть" и высоко оценило его смелость и амбициозность. По сюжету главный герой умирает – и ему отведено лишь семь лун, чтобы попытаться связаться близкими и привести их к тайнику с фотографиями, которые изобличают жестокость гражданской войны на Шри-Ланке.
Награду на церемонии в Лондоне Карунатилаке вручила королева-консорт Камилла. Также писателю присудили денежный приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (почти 3,5 миллиона рублей).
Получив премию, Карунатилака обратился к народу Шри-Ланки на тамильском и сингальском языках: "Я пишу эти книги для вас… Давайте продолжим делиться такими историями".
Карунатилака стал вторым лауреатом Букеровской премии из Шри-Ланки. Первым был Майкл Ондатже, который получил награду в 1992 году за свой роман "Английский пациент".
- Букеровская премия за лучший роман на английском языке вручается с 1969 года. Роман британского писателя из Индии Салмана Рушди "Дети полуночи" дважды признавался читателями лучшим среди победителей Букеровской премии – к годовщинам премии в 1993 и 2008 годах. В 2018 году читатели выбрали роман "Английский пациент" Ондатже.
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