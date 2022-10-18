Букеровскую премию получил автор из Шри-Ланки Шехан Карунатилака

Букеровскую премию за лучший роман на английском языке получил 47-летний автор из Шри-Ланки Шехан Карунатилака. Наградой отмечено его произведение "Семь лун Маали Алмейды".

Жюри премии сравнило роман Карунатилаки с "поездкой на американских горках сквозь жизнь и смерть" и высоко оценило его смелость и амбициозность. По сюжету главный герой умирает – и ему отведено лишь семь лун, чтобы попытаться связаться близкими и привести их к тайнику с фотографиями, которые изобличают жестокость гражданской войны на Шри-Ланке.

Награду на церемонии в Лондоне Карунатилаке вручила королева-консорт Камилла. Также писателю присудили денежный приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (почти 3,5 миллиона рублей).

Получив премию, Карунатилака обратился к народу Шри-Ланки на тамильском и сингальском языках: "Я пишу эти книги для вас… Давайте продолжим делиться такими историями".

Карунатилака стал вторым лауреатом Букеровской премии из Шри-Ланки. Первым был Майкл Ондатже, который получил награду в 1992 году за свой роман "Английский пациент".