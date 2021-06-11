Бундестаг отклонил проект "Зелёных" о смене курса в отношении РФ и "СП-2"

Бундестаг - нижняя палата парламента Германии - в четверготклонил предложенный оппозиционной партией Зелёных проект резолюции о смене политического курса по отношению к России. Документ, помимо прочего, предусматривал отказ от поддержки сооружения газопровода "Северный поток-2".

За проект под названием "Коррекция политического курса в отношении России - последовательная защита прав человека, демократии и европейского миропорядка" голосовали только представители Зелёных. Депутаты от правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, а также оппозиционные фракции "Альтернатива для Германии" и "Левые" голосовали против, Свободные демократы воздержались - сообщает "Немецкая волна".

В предложенном Зелёными документе говорилось о том, что Германия должна последовательно выступать в поддержку демократии и принципов правового государства в России, и при этом более интенсивно сотрудничать с российским гражданским обществом, облегчить молодёжный и культурный обмен с Россией. Про "Северный поток-2" в документе говорилось, что этот газопровод вредит климату и не является критически важным для энергоснабжения Европы.

Зелёные - единственная крупная партия Германии, последовательно выступающая против газопровода. При этом, по опросам, они имеют шансы на победу или на второе место на выборах в Бундестаг этой осенью и могут войти в будущую правящую коалицию. Президент России Владимир Путин недавно вступил с германскими Зелёными в полемику, заявив, что российский газ более экологичный, чем американский.

Накануне компания-оператор "Северного потока-2" сообщила о полной достройке его первой нитки которая проложена по дну Балтийского моря из России в Германию. В ближайшее время должны начаться пусконаладочные работы. Российские власти ранее заявляли, что ожидают запуска его в эксплуатацию до конца года.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты по-прежнему против проекта, считая его угрозой для безопасности Европы и Украины. По словам Прайса, Вашингтон продолжит вводить санкции против связанных с проектом организаций. Под санкциями США уже оказались российские суда-трубоукладчики и компании - их владельцы. При этом сам оператор трубопровода, компания Nord Stream 2, санкций избежала. США объяснили своё решение нежеланием портить отношения с Германией, власти которой выступают за достройку газопровода.

При этом Берлин и Вашингтон продолжают дискуссии, связанные с газопроводом. Германская газета Handelsblatt пишет в пятницу, что тема "Северного потока-2" будет обсуждаться во время визита канцлера Ангелы Меркель в США в июле или августе. Представитель МИД Германии Йенc Плётнер в интервью РИА Новости заявил, что необходимо принять решения, которые "помогут развеять связанные с проектом трубопровода опасения". Речь идёт прежде всего об обеспечении транзита российского газа через территорию Украины после запуска "Северного потока-2". В Киеве опасаются, что Россия может отказаться от украинского транзита, из-за чего бюджет страны понесёт потери, измеряемые миллиардами долларов в год.