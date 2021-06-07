Зеленский просит встречи с Байденом из-за "Северного потока – 2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с президентом США Джо Байденом до российско-американского саммита. Интервью с украинским лидером публикует портал Axios.

По словам Зеленского, он разочарован решением администрации США не вводить санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2". Президент Украины сказал, что готов встретиться с Байденом "в любой момент и в любой точке планеты", чтобы убедить американского президента остановить строительство.

В разговоре с журналистами Зеленский отметил, что узнал о решении Вашингтона воздержаться от санкций из СМИ. Президент Украины подчеркнул, что Киев считает "Северный поток – 2" серьёзной угрозой своей безопасности.

"Это настоящее оружие в руках Российской Федерации. Не очень понятно, почему патроны к нему может подносить такая великая страна, как Соединённые Штаты", – добавил Зеленский, комментируя проект.

Представитель Белого дома заявил Axios, что администрация Байдена продолжит консультации с Киевом для минимизации рисков, которые газопровод может представлять для Украины. Собеседник издания подчеркнул, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве Байден будет по-прежнему отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Северный поток – 2" идёт из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины. Вашингтон и ряд стран Евросоюза считают, что строительство ветки в обход страны позволит Москве усилить давление на Киев. Строящий проект "Газпром" в ответ обвиняет США в недобросовестной конкуренции. Участники проекта, в том числе Германия, заявляют, что "Северный поток – 2" – это исключительно экономический проект.

21 мая министерство финансов США объявило о санкциях в отношении некоторых компаний и судов, занятых в проекте строительства газопровода. Вместе с там администрация США объявила, что не будет вводить санкции против оператора проекта компании Nord Stream2 AG и её генерального директора Маттиаса Варнига, давнего знакомого Путина. Вашингтон объяснил свою позицию "национальными интересами".

На прошлой неделе Путин заявил о завершении укладки первой нитки газопровода. Прокладка второй нитки газопровода продолжается. По словам российского президента, до её завершения остается полтора-два месяца.

Встреча президентов США и России состоится в Женеве 16 июня.