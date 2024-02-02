Бундестаг с опозданием на два месяца принял бюджет ФРГ на 2024 год

Парламент Германии Бундестаг с опозданием на два месяца принял проект государственного бюджета на 2024 год. Изначально согласовать документ должны были в декабре. Однако запрет Конституционного суда использовать невостребованные кредиты из специального фонда для погашения бюджетных расходов привело к ожесточенным спорам в правительственной коалиции.

Бюджетный план предусматривает расходы на около 477 млрд евро и новые государственные долги до 39 млрд евро. Это соответствует предельно допустимой границе внешнего долга, ограниченной конституцией.

В условиях войны в Украине увеличились расходы на оборонные нужды Германии, вооружение и экономическую помощь. Важной статьей бюджета по-прежнему остаются издержки на энергетическое переоснащение в связи с климатическими изменениями. Защита планеты от последствий потепления остается одной из важных тем при распределении расходов. К этому относится переход на обновляемые источники энергии и повышение взносов за использование ископаемого топлива.

Именно траты на климат стали причиной задержки принятия бюджета. Конституционный суд Германии запретил использовать для климатического фонда кредиты, одобренные для ликвидаций последствий пандемии COVID-19. Поскольку суд запретил брать новые долги для защиты климата под видом борьбы с коронавирусом, правительство должно было изыскать резервы для финансирования многомиллиардной недостачи в бюджете.

В итоге партнеры по коалиции – СДПГ, "Зелёные" и СвДП договорились о программе экономии, которая предусматривает уменьшение расходов или отмену финансовых послаблений в различных областях. К этому относится увеличение налога на пассажирские перелёты и ступенчатая отмена налоговых льгот для фермеров. Против последнего аграрии протестовали несколько недель подряд, блокируя сельхозмашинами автобаны и улицы городов.

Кроме того, были приняты более жёсткие рамки для финансирования пособий по безработице. В бюджете также заложены рекордные инвестиции на улучшение инфраструктуры (70,5 млрд евро). За бюджет проголосовало 388 депутатов, против – 279.

В ходе дебатов в Бундестаге лишь депутаты от право-популистской партии "Альтернатива для Германии" выступили против расходов на поддержку Украины и перехода на обновляемые источники энергии.

Бюджетный план должен быть также одобрен Бундесратом – палатой, состоящей из представителей 16 федеральных земель. Ратификация может затянуться до марта.