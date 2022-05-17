Буряты "Русского мира". Раджана Дугар-Де Понте - о разделении позора

При первых звуках марша "Прощание славянки" моя мама начинала плакать. Ей было 11 лет, когда началась Великая Отечественная война. Из маленького улуса Хандагай Иркутской области все взрослые мужчины от 18 до 55 лет ушли на фронт. Их провожали под "Прощание славянки". С войны вернулись немногие. Сибирские дивизии сыграли ключевую роль в великом переломе 1941 года, когда враг был остановлен под Москвой. Гордость за подвиг предков составляет немалую часть сибирской идентичности, но эта гордость до недавнего времени была пропитана горечью утраты. Моя мама всегда помнила о цене той победы. Мне рассказывали, как однажды в начале 2000-х годов представителей бурятской диапоры в Москве пригласили на встречу поисковиков Подмосковья для передачи списка погибших солдат, останки которых были найдены, идентифицированы и захоронены. Один из поисковиков подошел к делегации и с нескрываемым уважением произнес: "Так вот вы какие, буряты!" Оказалось, поля под Подольском, где работала его поисковая бригада, усеяны останками моих земляков.

Кто-то остроумный однажды очень удачно назвал Путина Мидасом наоборот. Фригийский царь Мидас, как известно, обращал всё в золото одним прикосновением. Путин же превращает всё, к чему ни прикоснется, в дурно пахнущую субстанцию коричнего цвета. Присвоение кремлёвским режимом Дня Победы 9 мая – лишь один из примеров. Празднование Дня Победы в России для меня теперь ассоциируется исключительно с победобесием, с пошлостью, с лозунгом "Можем повторить!", смысл которого доходит до нас лишь сегодня, после нападения на Украину, после ужасов Бучи. Ирония нынешней ситуации с участием представителей моего народа, бурят, в этой позорной для России войне, заключается в том, что в массовое сознание вбрасываются образ российского оккупанта с азиатским лицом, в то время как в Великой Отечественной войне роль воина-освободителя отводилась и отводится исключительно русскому солдату.

Вскоре после Бучи в сети стали распространяться фейки о том, что зверства там творили именно буряты, причем иллюстрировали эти посты фотографии солдат-якутов с флагом Республики Саха, сделанные в 2018 году в воинской части на Дальнем Востоке, где они служили. Зачем кому-то понадобилось перекладывать вину за массовые убийства на бурят? Лучше всех на этот вопрос ответил мой украинский друг в фейсбуке Дмитро Канiболоцький. "Попытки России объявить виновными "украинских националистов" или выдать кадры из Бучанского района за "инсценировку" провалились. Спутниковые снимки однозначно показали, что тела убитых лежали на тех же местах, когда в Буче были еще российские войска. О причастности русских к массовым убийствам свидетельствуют также их перехваченные разговоры и свидетельства местных жителей. И вот теперь по крайней мере для украинского читателя российская пропаганда рассказывает другую историю: во всём якобы виноваты национальные меньшинства РФ, которые напивались и выходили из повиновения. Ведь это так выгодно внушить украинцам, что их враги – это не русские, а буряты (а также якуты, чеченцы, дагестанцы и прочие народы РФ), воевать надо не против России, не против русских, а против колонизированных Россией народов".

Расследование военных преступлений в Буче и других городах и сёлах уже ведется. По его предварительным результатам советник президента Украины Алексей Арестович высказался однозначно: зверства в Буче творили "крепкие славянские парни", а не буряты, "как любят сказать". Я уверена, после войны будет новый Нюрнбергский процесс, и если выяснится, что среди военных преступников были и буряты, они должны будут понести наказание. Но я надеюсь, что своя скамья подсудимых будет также и для поджигателей войны-пропагандистов, и для дезинформаторов, агентов Кремля в Украине.

Меня в последнее время часто спрашивают о том, почему в "спецоперации" воюет так много бурят. Бурятских солдат действительно много на этой войне. В телеграм-канале "Монгольский узел" сообщили, что "по разным подсчётам, на фронте находится около 10 тысяч бурят". Другие источники сообщают о пяти или шести тысячах человек. Скорее всего, в процентном соотношении на душу населения среди всех народов России воюющие в Украине буряты лидируют.

Мне говорили, что нет ни одного бурятского села, откуда на фронте не оказалось бы хотя бы десятка-другого контрактников. Особенно тяжёлая ситуация в Агинском Бурятском округе Забайкальского края. Отсутствие молодых бурятских мужчин в общественных местах уже бросается в глаза. Есть места, куда бурятские семьи ходят в полном составе: это условный "загород" и дацан. В дацанах вообще мало бурятских мужчин 20–40 лет. По словам родственников, из десяти бурятских семейств, пришедших на хурал, отцов не было ни у одной. В загородных местах отдыха на три-четыре семьи с детьми мужчин было в лучшем случае двое.

Участие в несправедливой захватнической войне в конце концов ожесточает и развращает даже самых стойких и высокоморальных людей

Буряты составляют всего 0,3 процента от населения России, однако среди официально погибших их 2,8%. По количеству смертей на войне Дагестан обгоняет Бурятию, однако население Дагестана втрое больше. Ведущие телеграм-канала "Демография от Ракши" отобрали данные погибших бурят, возраст которых был известен на момент смерти, и посчитали, сколько мужчин в Бурятии умирали в среднем за такой же срок (53 дня) в "мирное" время (в среднем за 2019–2020 год). А затем добавили сверху тех, кто погиб на войне в Украине в соответствующих возрастных категориях. Так вот, только подтвержденные случаи гибели военных из Бурятии на войне в Украине увеличили смертность бурятских мужчин в возрасте 18–45 лет на 70%, а смертность молодых мужчин до 30 лет – на 270%. Вдумайтесь в эти цифры! Численность бурят в РФ – около 462 тысяч человек. Что будет с этим народом, если он разом потеряет такое количество молодых здоровых мужчин?

Бурятские территории, состоящие из собственно Республики Бурятия, а также районов Иркутской области, Усть-Ордынского Бурятского округа, Забайкальского края и Агинского Бурятского округа, – большой депрессивный регион. Высокая безработица, мизерные зарплаты, закредитованность населения привели к тому, что практически единственный выбор, который стоит перед молодым человеком в поиске выхода из экономического тупика, – это либо нелегальная миграция, либо служба в армии по контракту. Кроме того, большую роль в сознательном выборе военной карьеры играет традиционое воспитание в бурятских семьях. Мальчиков с ранних лет приучают к самостоятельности, трудолюбию, умению постоять за себя, защитить близких. Огромной популярностью в Бурятии пользуются традиционные виды спорта, особенно национальная борьба, бухэ барилдаан. Молодой парень из маленького бурятского села, привыкший к суровым условиям жизни, тяжелому труду, ранним подьемам и дисциплине, легко адаптируется к военному быту, а, подписав контракт, получает гарантированную достойную по меркам региона зарплату и льготную военную ипотеку.

Бурятские танкисты участвовали в боях на территории Украины задолго до 24 февраля этого года. Один из них, Доржи Батомункуев, получивший страшные ожоги в дебальцевской битве в 2015 году, дал интервью Елене Костюченко из "Новой газеты" в котором назвал Путина "хитрым" и признался, что они с товарищами перед отправкой на Донбасс закрашивали номера у танков и снимали с формы шевроны и нашивки "в целях маскировки". Командир отделения спецназа ДНР россиянин Дмитрий Сапожников в интервью Русской службе BBC оценил роль бурятских танкистов в битве за Дебальцевский плацдарм как решающую. Уже тогда буряты составляли наиболее боеспособную часть российской армии.

Таким образом, профессионализм бурятских военных, заложенное воспитанием уважение к старшим, строгое следование приказам и выполнение боевых задач, вплоть до самопожертвования – всё это делает бурят квалицифированными солдатами. В 2010 году стало известно о подвиге Алдара Цыденжапова, 19-летнего матроса из Агинского Бурятского округа. 24 сентября 2010 года экипаж эсминца "Быстрый" находился на борту и готовился к боевому походу на Камчатку. Алдар и четверо его сослуживцев заступили на вахту. Когда в машинном отделении эсминца начался пожар, Алдар кинулся в его эпицентр и голыми руками перекрыл раскаленный вентиль. Корабль и более 300 членов экипажа были спасены, но Алдар, получивший несовместимые с жизнью ожоги, умер в госпитале. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев посчитал Алдара недостойным звания Героя России: первоначально его намеревались наградить лишь Орденом Мужества. Только после возмущения общественности, сбора подписей на Change.org, обращений депутатов, представителей партий, ему было присвоено посмертно звание Героя.

Я прекрасно понимаю, что меня сейчас многие начнут обвинять в попытке обелить свой народ. Скорее всего, в этом есть доля правды. Повторю ещё раз, если окажется, что среди бурят есть военные преступники – я первая буду требовать для них наказания. Пока же приведу несколько свидетельств о поведении бурятских солдат на оккупированной украинской территории из первых рук.

В первые дни войны в комментариях под постом в фейсбук-группе "Бурятия – наш Дом" промелькнуло упоминание о том, что бурятские танкисты не мародерствовали, а ходили по домам и пытались купить еду у местных жителей. Говорили, что они ехали на учения и не знали о планах командования перейти границу с Украиной. О том же рассказал один бурятский контрактник в телефонном разговоре с семьей накануне вторжения: радовался, что скоро приедет домой, но вместо этого оказался на войне. Женщина из Украины, брат и племянница которой разговаривали с танкистами, писала в бурятской группе, что они были голодными, так как сухой паек им выдали на один день, не агрессивными, хотели домой. Многие из них были срочниками, молодыми парнями 18–19 лет, которых срочно "сделали" контрактниками. Житель Черниговщины писал о случае в Михайло-Коцюбинском: "Белорусы, которые стоят там оккупантами вместе с бурятами и московитами, забрали у селянина коня, зарезали и съели. Как в Первую мировую... А что делать, если москали просто отнимают еду, буряты – наиболее культурные среди оккупантов, покупают за деньги, а белорусы – "ми мiрния людзi..." (перевод мой). Было свидетельство от жительницы Бучи, что буряты в разговоре с ней пытались предупредить её, чтоб была осторожна, когда придут "они" – вероятно, псковские десантники или вагнеровцы. И в Бородянке люди говорили: "Буряты не стреляли".

После этого начались системные вбросы видео под громкими заголовками "Буряты хуже кадыровцев" и т. п. При просмотре сюжета, однако, выясняется, что самым страшным преступлением предполагаемых бурят – солдат с азиатской внешностью, которых интервьюируемая назвала "плоскомордыми", была разрубленная топором дверь, что, конечно же, не есть хорошо, однако ничего похожего на пытки, изнасилования, казни там нет. Сейчас в ход пошлиоткровенные фейки и "распятые мальчики", наподобие видео с якобы выжившим в Буче волонтером, которое подробно и грамотно разобрал Дмитро Канiболоцький. Подобные информационные вбросы делаются в попытке "сохранить лицо" русского солдата. Именно для этого был найден образ дикого бурята, который якобы вырезает мясо у живых собак, чтобы "сожрать". Пост с таким бредовым содержанием действительно гуляет по ленте.

К сожалению, участие в несправедливой захватнической войне в конце концов ожесточает и развращает даже самых стойких и высокоморальных людей. На такой войне не бывает солдат в чистых белых кителях, особенно если грабежи и насилие над мирным населением поощряет командование. Российская армия и народ России виновны в развязанной Путиным агрессии. Кровь тысяч украинцев останется на нашей совести навсегда. Эта война покрыла позором Россию. Но у этой бесславной медали есть ещё одна сторона. На совести руководства России не только преступная агрессия против народа Украины, но и гибель тысяч собственных солдат. Особенно нерусских, которых Кремлю, очевидно, меньше жалко. Пушечное мясо, которое можно бросать на передовую. Украинцев, верящих в то, что большинство военных преступлений совершается бурятами, по-человечески можно понять. Они находятся в стрессовом состоянии, они обезумели от горя, им сейчас не до рациональных доводов. Гораздо хуже показывают себя в этой ситуации некоторые россияне, причём я говорю сейчас не о путинистах и не о напрочь зомбированных согражданах, я имею в виду так называемую "культурную" либеральную публику.

Многие сегодня задаются вопросом, почему в Украине воюет так много бурят. Видеоблогер Карен Шаинян для получения ответа не поленился даже приехать в Улан-Удэ, где снял видео, набравшее почти 300 тысяч просмотров в YouTube. Кого только ни привлек автор видео в качестве экспертов - лишь самих бурят не позвали на этот пир духа. Впрочем, нас всё же показали: в виде наглядного пособия, для иллюстрации экспертных мнений господ-сахибов. Подобную ситуацию, когда целый народ ничтоже сумняшеся лишили субъектности, за пределами России просто невозможно представить.

Несколько дней назад мне вместе с бурятским политэмигрантом Доржо Дугаровым довелось высказаться на эту же тему – "Почему буряты идут воевать за российскую армию?" – в эфире украинского телеканала FreeДом. Шоу Шаиняна я увидела буквально на следующий день после нашего эфира, и не могла не заметить параллель: Шаинян отрицает субъектность бурят примерно так же, как Путин отрицает субъектность Украины! Именно поэтому неудивительно, что украинские тележурналисты догадались пригласить бурят рассказать о Бурятии, а московский блогер не смог или не захотел найти ни одного бурята в Улан-Удэ! Та же имперская логика, то же неуважение к "низшим" народам, что и у Путина. И пока россияне не выдавят из себя имперское мышление, Россия будет продолжать раз за разом наступать на те же кровавые грабли.

Известный имперец и певец русского оружия в Чечне, а ныне кумир русской оппозиционной общественности, Александр Невзоров с начала войны неоднократно позволял себе высказывания в духе "бурятам все равно, кого насиловать". Взгляды вовремя переобувшегося гибридного демократа особенно близки тем, кто, завернувшись в перелицованный флаг "другой, хорошей России", хочет свалить коллективную вину за все преступления на инородцев. Но нет, позор этой войны придется делить поровну, всей нашей слетевшей с катушек страной.

Раджана Дугар-Де Понте – кандидат исторических наук. Оригинал этого текста опубликован на сайте Sibreal.org

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