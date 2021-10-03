Бюджет на оборону в России превысит расходы на экономику

В 2022 году бюджет России на оборону, как и до пандемии, превысит бюджет на национальную экономику. Соответствующий проект бюджета на ближайшие три года в Госдуму внесло правительство России. Об этом пишет РБК.

Ожидается, что в 2022 году на оборону будет потрачено более трёх с половиной триллионов рублей – это почти 15 процентов от общего годового бюджета. На экономику будет потрачено менее трёх с половиной триллионов рублей.

Самой затратной статьёй федерального бюджета, как и прежде, будет социальная политика. В 2022 году на неё потратят более пяти триллионов восьми миллиардов рублей.

РБК напоминает, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса расходы на национальную экономику превысили расходы на оборону впервые с 2014 года.

В национальной экономике больше половины бюджета пойдёт на субсидии банкам в связи с льготными кредитами для сельхозпроизводителей, малому и среднему бизнесу в пострадавших от COVID-19 отраслях. Почти треть бюджета выделено на дорожное хозяйство.

Расходы на оборону засекречены. При этом прямые и косвенные военные расходы в бюджете больше, чем по разделу "Национальная оборона". Например, у Минобороны есть расходы на связь, проходящие по разделу "Национальная экономика", уточняет РБК.

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