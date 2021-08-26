Соратники Навального рассказали о бизнесе семьи замминистра обороны

Дочь заместителя министра обороны Андрея Картаполова владеет долей в уставном капитале Брасовского машиностроительного завода. Об этом говорится в публикации соратников Алексея Навального со ссылкой на данные реестра юрлиц.

"Кроме металлоконструкций, трубопроводной арматуры и всяких клапанов, завод занимается тем, что изготавливает, например, специальные контейнеры для боеприпасов. Герметичные упаковки для боеприпасов с отравляющими веществами, то есть контейнеры для перевозки химического оружия", – отмечается в материале.

В конце 2019 года соратника Навального Руслана Шаведдинова, участника многочисленных акций протеста, отправили на службу в воинскую часть на Новой Земле. Перед отправлением полицейские обыскали его квартиру. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отмечала, что за судьбой Шаведдинова лично следит заместитель министра обороны Андрей Картаполов.

В июне издание "Открытые медиа" (в августе было признано ресурсом нежелательной организации и заблокировано, редакция объявила о прекращении работы) опубликовало расследование о бизнес-связях дочери министра обороны России Сергея Шойгу, возглавившего федеральный список партии "Единая Россия" на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Родственники Шойгу "организовали многомиллиардный бизнес с помощью российского бюджета и связей министра".

У заместителя Шойгу Руслана Цаликова соратники Навального ранее нашли участок и дом в поселке Раздоры. В выписках на недвижимость нет фамилии замминистра, там указана "Российская Федерация", однако площадь объектов совпадают с данными из декларации замглавы военного ведомства. Стоимость – 950 миллионов рублей, но в эту сумму не входит арендованный участок. Им Цаликов пользуется на льготных условиях. Как следует из переписки, которую ранее публиковала группа хакеров "Шалтай-Болтай", замминистра платит за 2,2 гектара всего чуть больше 141 тысячи рублей в год.

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко не задекларировал земельный участок недалеко от Рублево-Успенского шоссе в Подушкинском лесничестве. Криворучко указал в своей декларации владение участком и домом, а в пользовании у него еще гостевой дом. Стоимость незадекларированной земли может составлять свыше 400 млн рублей. Другой замминистра Тимур Иванов и его родственники владеют недвижимостью на 1 млрд рублей.

Весной 2021 года Минобороны засекретило доходы заместителей главы ведомства Сергея Шойгу из-за новых поправок к закону о государственной защите. 27 мая Минобороны отчиталось о доходах сотрудников министерства и их семей. В декларациях не оказалось данных о заместителях Шойгу, которых у министра 12. Кроме того, сведения о доходах заместителей пропали и из деклараций за 2017, 2018 и 2019 годы.