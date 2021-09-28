WSJ: военные США и России обсудили использование российских баз

Высокопоставленный представитель Минобороны США генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов обсуждали на встрече вероятное предложение российского президента о совместном использовании российских военных баз. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Переговоры высокопоставленных военных состоялись 22 сентября в Хельсинки. Москва и Вашингтон от комментариев отказались.

Как сообщала газета "Коммерсантъ" Владимир Путин на встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве в июне предложил использовать российские военные объекты для реагирования на возникающие в Афганистане террористические угрозы. По данным The Wall Street Journal, после саммита сотрудники Совета небезопасности США попросили Милли уточнить, серьёзно ли предложение российского президента или же это было дискуссионное предложение.

Представитель Белого дома сообщил The Wall Street Journal, что США не запрашивают разрешения Москвы на размещение своих военных в регионах близких к Афганистану. При этом Вашингтон хотел бы понять позицию Путина по этому вопросу, уточнил источник.

Американские СМИ писали, что после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассматривал возможность разместить своих солдат в Таджикистане и Узбекистане. Источники "Коммерсанта" сообщали, что в Женеве Путин предложил Байдену совместное использование российских бах в Таджикистане и Киргизии.

В августе на фоне вывода войск США запрещённое в России террористическое движение "Талибан" захватило Кабул и приступило к формированию своего правительства. Приграничные государства считают, что после прихода талибов к власти в регионе возрастает вероятность террористической угрозы.

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