Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Бюджетная дыра

Коллаж
Коллаж

Правительство РФ признало проблемы в экономике

Председатель российского правительства Михаил Мишустин на выступлении в Госдуме признал, что дыра в бюджете страны продолжает расти. К концу года дефицит может составить 9 триллионов рублей. Правительству приходится перекраивать бюджеты из-за рекордно низких цен на нефть. Проблемы наблюдаются и в регионах. Выручка крупных местных компаний падает, сокращается и объем налогов, которые они платят в региональные бюджеты. Проблемы грозят не только крупным государственным компаниям, но и малому и среднему бизнесу. Эксперты ожидают волну закрытий ресторанов и кофеен из-за роста налогов. Мишустин утверждает, что Владимир Путин проводит ночные совещания с ним и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, чтобы найти решение проблемы дефицита. Однако ничего придумать им не удалось.

О бюджетных проблемах говорим с экономистом Вячеславом Ширяевым и полититологом Дмитрием Орешкиным.

Материалы по теме

XS
SM
MD
LG