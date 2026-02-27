Бюджетная дыра

Председатель российского правительства Михаил Мишустин на выступлении в Госдуме признал, что дыра в бюджете страны продолжает расти. К концу года дефицит может составить 9 триллионов рублей. Правительству приходится перекраивать бюджеты из-за рекордно низких цен на нефть. Проблемы наблюдаются и в регионах. Выручка крупных местных компаний падает, сокращается и объем налогов, которые они платят в региональные бюджеты. Проблемы грозят не только крупным государственным компаниям, но и малому и среднему бизнесу. Эксперты ожидают волну закрытий ресторанов и кофеен из-за роста налогов. Мишустин утверждает, что Владимир Путин проводит ночные совещания с ним и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, чтобы найти решение проблемы дефицита. Однако ничего придумать им не удалось.

О бюджетных проблемах говорим с экономистом Вячеславом Ширяевым и полититологом Дмитрием Орешкиным.