Бывшая замминистра просвещения арестована по делу о мошенничестве

Бывший заместитель министра просвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова арестована по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Решение вынес 7 октября Тверской суд Москвы, передаёт внесённая в список так называемых СМИ-иностранных агентов "Медиазона".

Ракову обвиняют в мошенничестве в “Фонде новых форм развития образования”. Она была задержана в среду, 6 октября. Перед этим её объявили в федеральный розыск.

37-летняя чиновница – создатель сети детских технопарков "Кванториум", в которых десятки тысяч детей и подростков обучаются современным прикладным наукам. По версии следствия, будучи замминистра просвещения, она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования за работы, которые в итоге не были выполнены.

По делу арестованы трое её бывших подчинённых и её партнёр, который так же работал в фонде. Она вину отрицает. По предъявленной статье ей грозит до 10 лет лишения свободы. Её защита пообещала обжаловать приговор.