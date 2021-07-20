Бывшая жена Павла Грудинина обвинила его в сокрытии офшора

Бывшая жена бизнесмена и политика Павла Грудинина Ирина обратилась в Центризбирком с письмом, в котором заявила, что у её бывшего мужа есть доля в иностранном офшоре. Она считает, что предприниматель мог не указать эту информацию в декларации кандидата в депутаты Государственной думы России. Об этом сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на источник в партии КПРФ и зампреда ЦИК Николая Булаева.

Такое нарушение может использоваться как основание для отказа в регистрации на выборах. Избирательная комиссия обратилась за разъяснениями к Грудинину, но ответа пока не получала. Письмо также направлено руководству КПРФ. 20 июля в ЦИК должно состояться заседание рабочей группы, на котором Грудинин должен будет объяснить сообщение о доле в иностранном офшоре.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в разговоре с журналистами назвал эту ситуацию началом информационной кампании против партии. Грудинин вошел в первую тройку федерального списка коммунистов на выборах в Госдуму. "У нас есть кандидаты, мы их утвердили, мы с ними идём на выборы, и никто нам это сделать не помешает. Грудинин идёт на выборы, и никто его из списка убирать не будет", – заявил "Открытым медиа" лидер партии Геннадий Зюганов.

Бизнесмен и его бывшая супругу делят в суде имущество после развода. В 2019 году Ирина Грудинина отсудила у бывшего мужа 42% акций подмосковного "Совхоза имени Ленина", а потом внесла их в уставной капитал компании "Рота-Агро", которая принадлежит семье депутата партии "Единая Россия" Дмитрия Саблина.

Павел Грудинин в 2018 году принимал участие в выборах президента России. Он был кандидатом от партии КПРФ и занял на голосовании второе место после Владимира Путина, набрав 11,7 % голосов.

После этого у его бизнеса начались серьёзные проблемы, а политик стал объектом информационных атак государственных телеканалов. Сообщалось, что Кремль как минимум дважды не дал ему получить мандат в Госдуму.

феврале 2019 года политика лишили депутатского мандата подмосковного Видного по запросу прокуратуры. В ведомстве заявили, что депутат совершил коррупционные преступления.