Бывшая жена Владимира Путина Людмила Очеретная владеет долей в бизнесе по аренде смартфонов “Запросто”, – узнали “Открытые медиа”. Это стартап, 10,8% которого находится в собственности компании ООО “Меридиан”. Она в свою очередь принадлежит Очеретной, говорится в базе данных “Контур.Фокус”.

Сервис “Запросто” предлагает арендовать смартфоны, планшеты или умные часы с возможностью выкупа. Целевая аудитория – люди, у которых нет необходимой суммы для покупки, или те, кому банки отказали в кредите, говорится на их сайте.

Журнал “Компания” писал, что до сентября 2020 года “Запросто” называлась ООО “Кармани лизинг”. Совладельцем бизнеса бывшая жена президента стала накануне регистрации нового товарного знака – летом 2020 года. Доля Очеретной тогда была больше – 12,38%. Компанию возглавлял Александр Бобылев, бывший гендиректор "Райффайзен-Лизинга".

Партнерами по бизнесу Очеретной также стали сооснователь микрофинансовой организации Carmoney Антон Зиновьев, его сын Дмитрий Зиновьев, "дочка" IT-компании "Ланит" ООО "Ланит-Венчурс" (инвестировала в стартап 1 млн долларов), вице-президент АФК "Система" Дмитрий Павлов и бизнесмен Александр Жирнов.

Антон Зиновьев известен как давний партнер бывшей жены президента. В 2017 году журнал “Собеседник” писал, что ее компания “Меридиан” через кипрский офшор владеет 7% Carmoney Зиновьева. “Меридиану” также принадлежит исторический дом на улице Воздвиженка в 500 метрах от Кремля, который сдается в аренду.

Владимир Путин и Людмила Очеретная были женаты почти 30 лет, до 2013 года. Позже Людмила вышла замуж на главу некоммерческого фонда "Центра развития межличностных коммуникаций" Артура Очеретного.