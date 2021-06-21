Издание "Важные истории" изучило маршруты яхт российских миллиардеров в то время, как у России ограничено сообщение с зарубежными странами из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Так, 156-метровая яхта Dilbar владельца USM Holding, миллиардера Алишера Усманова в июне была замечена у побережья Коста-Смеральда Сардинии — одного из самых элитных курортов мира. На острове Усманов владеет виллой, купленной за 35 млн евро.

На этом же побережье журналисты обнаружили яхты владельца девелоперской группы ЛСР, миллиардера Андрея Молчанова (74-метровая яхта Aurora) и миллиардера Дмитрия Рыболовлева (67-метровая яхта Anna I). Кроме того, новая яхта Рыболовлева, 110-метровая Anna, побывала в июне у греческого острова Скорпиоc, которым владеет сам Рыболовлев и где он строит VIP-курорт. Также в сторону города Портиско на Коста-Смеральде 17 июня отправилась 65-метровая яхта Lady M, принадлежащая российскому миллиардеру, владельцу "Северстали" Алексею Мордашову.

Из Франции в Италию пошла и 85-метровая яхта Amore Vero. Раньше это судно называлось St. Princess Olga ("Святая принцесса Ольга"). В 2016 году "Новая газета" рассказала, что жена главы "Роснефти" Игоря Сечина Ольга Рожкова часто проводила время на "Святой принцессе Ольге". В 2017 году Игорь Сечин развелся с Ольгой, тогда же яхта была переименована в Amore Vero.

Спустя пять лет после публикации расследования, в апреле 2021 года, дома у автора статьи, главного редактора "Важных историй" Романа Анина, прошел обыск в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни Ольги Сечиной.

70-метровая яхта Galactica Super Nova совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова приплыла в Турцию из Хорватии 20 июня. На яхте Алекперова есть хрустальный лифт, бассейн и даже водопад. В Хорватии c конца мая стоит 162-метровая яхта Eclipse миллиардера Романа Абрамовича. Новая яхта бизнесмена — 145-метровая Solaris — 8 июня приплыла в Испанию. Каждая яхта стоила Абрамовичу, по оценкам экспертов, более 400 млн евро.

Излюбленные итальянские курорты российских олигархов доступны уже не всем членам списка Forbes. Например, из-за санкций Евросоюза их не может посещать один из самых близких друзей Владимира Путина и его спарринг-партнер по дзюдо миллиардер Аркадий Ротенберг (активы Ротенберга в Италии и вовсе были арестованы). 22 мая, более чем через месяц после того, как было закрыто авиасообщение России с Турцией, 65-метровая яхта Rahil вернулась из Турции в порт Сочи "Имеретинский", к которому она приписана. Издание Superyachtfan назвало реальным владельцем этого судна и еще двух яхт чуть поменьше с таким же названием Аркадия Ротенберга. Две другие яхты Rahil, по последним данным, пришвартованы у берегов Греции и французских Канн, которые Ротенберг не смог бы посетить из-за санкций.

Воды большинства стран оставались открытыми для частных яхт во время пандемии. Так, Мальдивы еще в мае прошлого года объявили, что в первую очередь острова будут открыты для бизнес-джетов и суперъяхт. Журнал Boat International прогнозирует, что 2021 год поставит рекорд по объемам продаж яхт. "Только за первые четыре месяца 2021 года богатые люди потратили на роскошные яхты более одного миллиарда долларов. Это объясняется желанием обойти ограничения на путешествия, введенные из-за пандемии коронавируса", — цитировало издание Русская служба Би-би-си.