В Люксембурге начался судебный процесс над гражданином Швеции, обвиняемым в подготовке террористической атаки на участников конкурса "Евровидение-2020". По версии следствия, на момент вербовки ему было 17 лет, и он был завербован лидером неонацистской организации "База" — Ринальдо Наззаро.

Конкурс должен был состояться в Нидерландах, но был отменен в связи с пандемией COVID-19.

В распоряжении Общественного телевидения Швеции (SVT) оказалась аудиозапись, на которой Наззаро лично проводит с подсудимым вербовочное собеседование. На записи подсудимый рассказывает о своём интересе к оружию и химии, подчёркивая, что эти знания могут быть использованы для изготовления взрывчатки. В феврале 2020 года его задержала полиция Люксембурга. При обыске были обнаружены готовые взрывные устройства и компоненты для их производства. Обвинение утверждает, что подсудимый планировал использовать рицин или хлор с целью причинения массовых жертв.

В 2021 году этот человек уже был осуждён в Швеции за поджог фермы по выращиванию норок в Блекинге. Поджог был организован радикальной экофашистской группировкой "Зелёная бригада", имевшей, по данным следствия, связи с "Базой". На ещё одной аудиозаписи Наззаро призывает подсудимого создать ячейку в Швеции и привлечь новых участников.

Через адвоката подсудимый сообщил, что давно отказался от экстремистских взглядов и сосредоточен на учёбе и построении мирной жизни. От комментариев по текущим обвинениям он отказался. Ожидается, что приговор будет вынесен в ноябре 2025 года.

Как сообщила газета The Guardian, украинская ячейка группировки "База" взяла на себя ответственность за убийство 10 июля в Киеве полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича. Ринальдо Наззаро – бывший аналитик ФБР, а созданная им в 2009 году компания в сфере безопасности и борьбы с терроризмом выполняла подряды ЦРУ, выяснила BBC. Наззаро переехал в Петербург в 2018 году вместе с женой-россиянкой. Oн не скрывает, что в движении "База" состоят "националисты, белые националисты и национал-социалисты".