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The Guardian: ответственность за убийство Воронича взяла группа "База"

Украинская ячейка неонацистской группировки "База" взяла на себя ответственность за убийство полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление, опубликованное 16 июля в телеграм-канале, предположительно связанном с этой группировкой.

"Убийство полковника СБУ — не конец, а только начало", — приводит сообщение The Guardian. В другом посте, как утверждается, добавлено: "Охота продолжается!"

По информации источников The Guardian в сфере борьбы с терроризмом, сообщения выглядят правдоподобными и указывают на рост активности "Базы". Собеседники издания рассказали, что украинская ячейка этой группировки активна с марта — за это время, по его словам, она совершила не менее 10 поджогов объектов инфраструктуры.

Хотя невозможно достоверно подтвердить, стоит ли "База" за убийством Воронича, характер преступления соответствует заявлениям и угрозам, которые группировка регулярно публикует, говорится в публикации.

Основатель "Базы" Ринальдо Наззаро отказался комментировать деятельность украинской ячейки и убийство. Он отметил, что не имеет отношения к убийству и не знает, кто может быть к этому причастен.

  • Полковника СБУ Ивана Воронича застрелили утром 10 июля в Голосеевском районе Киева. Это произошло, когда он выходил из подъезда своего дома — неизвестный выстрелил в него несколько раз из пистолета и скрылся. Как пишет "РБК-Украина", Воронич служил в Центре специальных операций, который занимался диверсиями против российских сил с 2014 года.
  • СБУ утверждает, что Воронича убили агенты российских спецслужб по заданию ФСБ. Согласно сообщению СБУ, агентов нашли в Киевской области. При задержании они оказали сопротивление и были убиты.


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