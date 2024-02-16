Бывшего информатора ФБР обвинили во лжи о Джо Байдене и его сыне

Спецпрокурор США Дэвид Вайс официально обвинил в даче ложных показаний бывшего информатора ФБР Александра Смирнова, который утверждал, что украинская энергокомпания Burisma выплатила по пять миллионов долларов Джо Байдену и его сыну Хантеру.

43-летнего Смирнова арестовали в четверг в аэропорту Лас-Вегаса после возвращения в США из-за границы. В случае вынесения обвинительного приговора Смирнову грозит до 25 лет тюрьмы.

Спецпрокурор, ведущий расследование в отношении Хантера Байдена, заявил, что Смирнов оклеветал президента США, так как тот якобы не нравился ему как политик.

Смирнов в ходе следствия по делу Хантера Байдена в 2020 году утверждал, что руководство Burisma в 2015 и 2016 годах говорили ему, что наняли сына Байдена для защиты компании благодаря связям отца от юридических проблем в США.

Джо Байден в те годы был вице-президентом в кабинете Барака Обамы. Хантер Байден был состоял в совете директоров Burisma с 2014 по 2019 годы. Спецпрокурор утверждает, что на самом деле Смирнов встречался с представителями Burisma не в 2015 и 2016 году, а в 2017-м, когда Байден-старший уже не был вице-президентом.

Бывший президент США республиканец Дональд Трам утверждал, что Байден незаконно помогал своему сыну в украинском бизнесе. Республиканцы в Конгрессе начали официальное парламентское расследование по этому поводу — в том числе с учётом показаний Смирнова.

Тема Burisma также сыграла важную роль в импичменте Трампа в 2019 году. Тогда утверждалось, что Трамп якобы пытался оказать давление на Украину, чтобы та провела расследование в отношении Байденов и помогла ему выиграть выборы. Сенат, в котором большинство составляли республиканцы, позже Трампа оправдал.

Хантер Байден в конце февраля в рамках расследования даст показания надзорному комитету Палаты представителей. Сын президента США все обвинения категорически отвергает.