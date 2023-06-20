Хантер Байден согласился признать вину по делу о неуплате налогов

Сын президента США Хантер Байден согласился признать себя виновным по двум обвинениям в умышленной неуплате подоходного налога. Как стало известно во вторник, решение принято в рамках сделки с министерством юстиции. Это следует из судебных документов, передаёт Reuters.

Одновременно, по заключённой сделке, Хантера Байдена не будут преследовать по обвинению том, что при покупке оружия в 2018 году он солгал, что не употреблял наркотики. Ожидается, что обвиняемый согласится на медикаментозное лечение и наблюдение. Условия сделки, скорей всего, спасут его от тюрьмы, отмечает в своём сообщении Би-би-си.

Также отмечается, что в деле речь идёт о мелких правонарушениях, связанных с неуплатой налогов в 2017-м и 2018-м годах, и что все эти суммы уже полностью погашены.

Заключённое соглашение должно быть ещё одобрено судьёй. Когда Хантер Байден предстанет перед судом, пока неясно.

Обвинения в адрес Хантера Байдена стали результатом расследования, проводимого прокурором Дэвидом Вайсом в Дэлавере - родном штате президента-демократа Джо Байдена. Вайс был назначен при предыдущем президенте Дональде Трампе, представляющем Республиканскую партию.

О том, что прокурор Вайс изучает его налоговые дела, сын президента Байдена сообщил в декабре 2020 года. Тогда он отрицал правонарушения. По сообщениям американских СМИ, расследование под руководством Дэвида Вайса началось ещё в 2018 году.

Джо Байден во вторник выразил поддержку своему сыну, согласившемуся признать вину. "Президент и первая леди США любят и поддерживают своего сына, поскольку он продолжает восстанавливать свою жизнь. Дальнейших комментариев у нас не будет", - говорится в распространённом 20 июня заявлении Белого дома.